Прощание с воином состоится 5 декабря.

На войне с российскими захватническими войсками погиб бывший режиссер развлекательного тревел-шоу "Орел и Решка" Василий "Бейрут" Хомко.

Об этом на своей странице в Instagram написала жена воина Галина Спивак. Согласно сообщению, Хомко погиб 2 октября этого года, "Ты достойно прошел свой путь до последнего мгновения и погиб в бою, держа оружие, защищая каждого из нас, поэтому покойся с миром, а мы позаботимся о твоей памяти", - написала вдова.

Прощание с Василием состоится в пятницу, 5 декабря. Служба в Михайловском соборе начнется в 12:00, а сбор на Михайловский площади - в 11:30. Желающих присоединиться к церемонии торжественного захоронения на Национальном военном мемориальном кладбище просят лично написать Галине:

"Кто-то из вас учился с ним в университете, кто-то работал в рекламе в Киеве, Алмате, Бейруте, кто-то снимал тревел-шоу, кто-то служил вместе и защищал Украину бок о бок. Сын, брат, любимый муж, папа, крестный, зять, друг, коллега, побратим - сегодня все мы в бесконечной грусти склоняем головы перед твоей жертвой ради нашего будущего и отдаем дань уважения тебе, Воин".

На гибель Василия отреагировал бывший ведущий шоу "Орел и Решка" Андрей Бедняков. "Покойся с миром, господин режиссер! Мои лучшие эпизоды были с тобой. Спасибо тебе. Увидимся. И еще снимем что-то крутое. Смотри пока локацию", - написал он в Instagram.

Как сообщал УНИАН, ранее на войне с оккупационной армией Российской Федерации погиб украинский театральный и киноактер Андрей Синишин.

