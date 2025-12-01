Привычка: сел в машину – воткнул кабель – часто приводит к неправильному использованию USB-порта.

Современные автомобили оснащены множеством технологий, и USB-порты стали для водителей привычным удобством. Но, как отмечают специалисты, эти разъемы вовсе не такие безопасные и универсальные, как кажется.

Подключение неподходящих устройств может привести к перегреву гаджетов, износу автомобильной электроники и даже разряду аккумулятора, говорится в материале Leravi.

Зарядка телефона через USB-порт автомобиля – почему это опасно

Производители автомобилей повсеместно устанавливают USB-разъемы в центральной консоли, подлокотнике или рядом с мультимедийным экраном. Они позволяют пользоваться CarPlay, Android Auto, передавать музыку и даже подзаряжать смартфон.

Однако многие забывают: такие порты создавались в первую очередь для передачи данных, а не для мощной зарядки современных устройств.

Все дело в том, что в большинстве автомобилей по-прежнему используются порты USB 2.0 или USB 3.0, которые обеспечивают только 2,5–4,5 Вт мощности. Этого достаточно для медленной подзарядки телефона, но недостаточно для планшетов, флагманов и любых гаджетов, рассчитанных на быструю зарядку.

В итоге устройство может не только заряжаться максимально медленно – оно способно даже терять заряд во время подключения.

Хуже того, попытка "выжать" из слабого порта больше, чем он может дать, приводит к:

Перегреву устройства

Нагрузке на электрическую систему автомобиля

Ненужному разряду аккумулятора автомобиля

Как правильно заряжать смартфон в машине

Эксперты подчеркивают: если нужна действительно быстрая и стабильная зарядка в дороге, лучше использовать адаптер в прикуриватель 12 В. Многие из них предлагают зарядку мощностью 12 Вт-45 Вт, что гораздо ближе к требованиям современных гаджетов

Возможно, вам покажется старомодным полагаться на прикуриватель, но на самом деле это самый безопасный и эффективный вариант для зарядки. В отличие от встроенных USB-портов, эти адаптеры недорогие, заменяемые и рассчитаны на нужную мощность.

