Современные автомобили оснащены множеством технологий, и USB-порты стали для водителей привычным удобством. Но, как отмечают специалисты, эти разъемы вовсе не такие безопасные и универсальные, как кажется.
Подключение неподходящих устройств может привести к перегреву гаджетов, износу автомобильной электроники и даже разряду аккумулятора, говорится в материале Leravi.
Зарядка телефона через USB-порт автомобиля – почему это опасно
Производители автомобилей повсеместно устанавливают USB-разъемы в центральной консоли, подлокотнике или рядом с мультимедийным экраном. Они позволяют пользоваться CarPlay, Android Auto, передавать музыку и даже подзаряжать смартфон.
Однако многие забывают: такие порты создавались в первую очередь для передачи данных, а не для мощной зарядки современных устройств.
Все дело в том, что в большинстве автомобилей по-прежнему используются порты USB 2.0 или USB 3.0, которые обеспечивают только 2,5–4,5 Вт мощности. Этого достаточно для медленной подзарядки телефона, но недостаточно для планшетов, флагманов и любых гаджетов, рассчитанных на быструю зарядку.
В итоге устройство может не только заряжаться максимально медленно – оно способно даже терять заряд во время подключения.
Хуже того, попытка "выжать" из слабого порта больше, чем он может дать, приводит к:
- Перегреву устройства
- Нагрузке на электрическую систему автомобиля
- Ненужному разряду аккумулятора автомобиля
Как правильно заряжать смартфон в машине
Эксперты подчеркивают: если нужна действительно быстрая и стабильная зарядка в дороге, лучше использовать адаптер в прикуриватель 12 В. Многие из них предлагают зарядку мощностью 12 Вт-45 Вт, что гораздо ближе к требованиям современных гаджетов
Возможно, вам покажется старомодным полагаться на прикуриватель, но на самом деле это самый безопасный и эффективный вариант для зарядки. В отличие от встроенных USB-портов, эти адаптеры недорогие, заменяемые и рассчитаны на нужную мощность.
Ранее УНИАН рассказывал о секретных функциях USB-C. Многие функции, которые раньше требовали компьютер, теперь доступны через телефон.