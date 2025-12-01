Ученые обнаружили грибки, которые могут процветать в условиях повышенной радиации / фото ua.depositphotos.com

Открытие ученых относительно свойств этого грибка может произвести революцию в космической отрасли, а именно в вопросе защиты экипажей космических кораблей и - в будущем - внеземных колоний от космических лучей.

Как отметило издание "Іnteresting engineering", ученые выяснили, что своеобразный темно-черный грибок, прорастающий на месте Чернобыльской катастрофы, выживает, питаясь смертельной радиацией.

В 1997 году украинский миколог Нелли Жданова обнаружила черную плесень, колонизировавшую высокорадиоактивные руины Чернобыльской атомной электростанции. Грибок рос на стенах, потолках и даже внутри здания реактора, несмотря на чрезвычайно высокий уровень радиоактивного излучения.

Расследование показало, что грибы особым образом взаимодействуют с излучением.

"Это выдающееся открытие, которое показало, что жизнь может процветать и расти при наличии радиации. Оно поставило под сомнение устоявшиеся представления об устойчивости жизни. А также открыло потенциал для использования этой плесени в таких сферах, как очистка радиоактивных объектов и защита астронавтов от космического излучения в космосе", - отмечается в статье.

Также там говорится о том, что функцию защиты и поглощения излучения взял на себя меланин - тот самый пигмент, который придает окраску коже человека и защищает от ультрафиолетового излучения.

Исследование 2007 года обнаружило ключевое открытие: меланизированные грибы росли на 10 процентов быстрее под воздействием радиоактивного цезия, что свидетельствует о том, что они активно использовали излучение для метаболической энергии. Этот процесс назывался радиосинтезом.

Грибки вида C. sphaerospermum буквально питаются радиацией / фото Википедия

Однако, дальнейшие исследования показали, что не все меланизированные грибы демонстрируют такое поведение.

Международное научное сообщество отправило образцы Cladosporium sphaerospermum - того самого штамма, который был найден в Чернобыле - на Международную космическую станцию (МКС).

То, что произошло дальше, закрепило космический потенциал плесени. В условиях интенсивного космического излучения грибы процветали, демонстрируя скорость роста в 1,21 раза выше, чем контрольные образцы на земле.

Эксперимент на МКС также продемонстрировал потенциал плесени, как защитного барьера. По мере развития грибы экранировали значительное количество радиации, по сравнению с контрольными зонами.

Дополнительная защита от радиации

Из этих экспериментов эксперты предполагают, что предполагаемые радиозащитные преимущества плесени могут быть обусловлены не исключительно меланином, а, возможно, другими биологическими компонентами, такими как вода.

В статье отмечают, что галактическое космическое излучение, высокоскоростные заряженные протоны от взрывающихся звезд, является "самой большой опасностью" для астронавтов, отправляющихся за пределы защитной атмосферы Земли. А стандартные защитные решения, такие как тяжелые металлы, являются дорогими и тяжелыми для запуска в космос. Зато чернобыльская форма грибка предлагает простую биологическую альтернативу.

Астробиолог NASA Линн Дж. Ротшильд предполагает "микоархитектуру" - среды обитания, выращенные из грибов на Луне или Марсе. Эти живые стены будут не просто структурными: они будут самовосстанавливающимися радиационными экранами, выращенными in situ, что значительно сократит затраты на запуск. Колонизировав токсичное место, такое как Чернобыль, эти грибы могут в конечном итоге защитить астронавтов в ближайшем будущем.

Что происходит на ЧАЭС

Как сообщал УНИАН, ученые зафиксировали под саркофагом ЧАЭС увеличение активности нейтронов из-за перемещения влаги внутри разрушенного реактора.

Об этом ученые подчеркивают, что речь не идет о возобновлении цепной реакции.

Датчики зафиксировали скачок нейтронной активности в 2019 году, а затем ее постепенное снижение до нового стабильного уровня внутри 4 энергоблока ЧАЭС. Когда конструкция саркофага, который был построен в 1986 году, высохла после установки укрытия, вода исчезла из трещин и полостей реактора, из-за чего изменился способ замедления и отражения нейтронов. Такие изменения также произошли в результате движения воды через пористые обломки в конструкции.

