Этот вид прекрасно себя чувствует в сильных радиационных полях. Более того - он "питается" ионизирующим излучением

Открытие ученых относительно свойств этого грибка может произвести революцию в космической отрасли, а именно в вопросе защиты экипажей космических кораблей и - в будущем - внеземных колоний от космических лучей.

Как отметило издание "Іnteresting engineering", ученые выяснили, что своеобразный темно-черный грибок, прорастающий на месте Чернобыльской катастрофы, выживает, питаясь смертельной радиацией.

В 1997 году украинский миколог Нелли Жданова обнаружила черную плесень, колонизировавшую высокорадиоактивные руины Чернобыльской атомной электростанции. Грибок рос на стенах, потолках и даже внутри здания реактора, несмотря на чрезвычайно высокий уровень радиоактивного излучения.

Расследование показало, что грибы особым образом взаимодействуют с излучением.

"Это выдающееся открытие, которое показало, что жизнь может процветать и расти при наличии радиации. Оно поставило под сомнение устоявшиеся представления об устойчивости жизни. А также открыло потенциал для использования этой плесени в таких сферах, как очистка радиоактивных объектов и защита астронавтов от космического излучения в космосе", - отмечается в статье.

Также там говорится о том, что функцию защиты и поглощения излучения взял на себя меланин - тот самый пигмент, который придает окраску коже человека и защищает от ультрафиолетового излучения.

Исследование 2007 года обнаружило ключевое открытие: меланизированные грибы росли на 10 процентов быстрее под воздействием радиоактивного цезия, что свидетельствует о том, что они активно использовали излучение для метаболической энергии. Этот процесс назывался радиосинтезом.

Однако, дальнейшие исследования показали, что не все меланизированные грибы демонстрируют такое поведение.

Международное научное сообщество отправило образцы Cladosporium sphaerospermum - того самого штамма, который был найден в Чернобыле - на Международную космическую станцию (МКС).

То, что произошло дальше, закрепило космический потенциал плесени. В условиях интенсивного космического излучения грибы процветали, демонстрируя скорость роста в 1,21 раза выше, чем контрольные образцы на земле.

Эксперимент на МКС также продемонстрировал потенциал плесени, как защитного барьера. По мере развития грибы экранировали значительное количество радиации, по сравнению с контрольными зонами.

Дополнительная защита от радиации

Из этих экспериментов эксперты предполагают, что предполагаемые радиозащитные преимущества плесени могут быть обусловлены не исключительно меланином, а, возможно, другими биологическими компонентами, такими как вода.

В статье отмечают, что галактическое космическое излучение, высокоскоростные заряженные протоны от взрывающихся звезд, является "самой большой опасностью" для астронавтов, отправляющихся за пределы защитной атмосферы Земли. А стандартные защитные решения, такие как тяжелые металлы, являются дорогими и тяжелыми для запуска в космос. Зато чернобыльская форма грибка предлагает простую биологическую альтернативу.

Астробиолог NASA Линн Дж. Ротшильд предполагает "микоархитектуру" - среды обитания, выращенные из грибов на Луне или Марсе. Эти живые стены будут не просто структурными: они будут самовосстанавливающимися радиационными экранами, выращенными in situ, что значительно сократит затраты на запуск. Колонизировав токсичное место, такое как Чернобыль, эти грибы могут в конечном итоге защитить астронавтов в ближайшем будущем.

Что происходит на ЧАЭС

Как сообщал УНИАН, ученые зафиксировали под саркофагом ЧАЭС увеличение активности нейтронов из-за перемещения влаги внутри разрушенного реактора.

Об этом ученые подчеркивают, что речь не идет о возобновлении цепной реакции.

Датчики зафиксировали скачок нейтронной активности в 2019 году, а затем ее постепенное снижение до нового стабильного уровня внутри 4 энергоблока ЧАЭС. Когда конструкция саркофага, который был построен в 1986 году, высохла после установки укрытия, вода исчезла из трещин и полостей реактора, из-за чего изменился способ замедления и отражения нейтронов. Такие изменения также произошли в результате движения воды через пористые обломки в конструкции.

