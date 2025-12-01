Глобальное потепление грозит затоплением прибрежным регионам Украины, говорят в Гринпис

В зоне риска могут быть Одесса и Бердянск.

В перспективе ближайших десятилетий глобальное потепление грозит подтоплением многим территориям, находящимся возле морей и океанов. Под угрозой и некоторые прибрежные области Украины. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказала председатель правления Гринпис в Украине Евгения Засядько.

По ее словам, существует несколько сценариев глобального потепления, в которых температура будет подниматься в диапазоне от +1,5-2°C до +4°C.

В Украине общественная организация "Екодія" еще в 2018 году провела исследование "Вода близко". В рамках исследования были смоделированы сценарии подтопления территорий Украины. В частности, если температура поднимется на 4 градуса, то будут затоплены миллионы гектаров. На карте, которую сформировали эксперты организации, выделены даже некоторые районы Одессы и Бердянска, которым грозит подтопление.

"Вся прибрежная территория Украины частично будет затоплена. Сюда относятся сельскохозяйственные земли, населенные пункты, промышленные зоны и другие территории. Речь о 1168 тысяч гектаров - 212 тысяч гектаров сельскохозяйственных территорий и 35 тысяч гектаров застройки. Сюда даже попали военные полигоны, потому что есть территории, которые близки к морю", - рассказала Евгения Засядько.

Она добавила, что некоторые из этих территорий сейчас оккупированы. Засядько считает, что глобальные климатические изменения приобретут вышеописанные масштабы уже с 2100 года. Хотя многие считали, что кардинальные изменения будут продолжаться столетиями.

Она напомнила, что тема глобального потепления уже давно обсуждаются на международном уровне. Так, в 2015 страны подписали Парижское соглашение, где обязались до 2050 года принять меры, чтобы не допустить критических сценариев. Однако, фактически человечество не смогло выполнить ключевую деталь соглашения и сократить выбросы в атмосферу.

"Поэтому сейчас под большим вопросом, сможем ли мы достичь тех целей, которые стоят в Парижском соглашении, и, какое нас ждет будущее", - сказала Засядько.

Эксперт добавила, что большую роль в направлении борьбы с последствиями глобального потепления играет США, но глава Белого дома Дональд Трамп уже подписал документ о выходе из Парижского соглашения.

Добавим, что Парижское соглашение - это международное соглашение, заключенное 12 декабря 2015 года в Париже, направленное на борьбу с изменением климата путем сокращения выбросов парниковых газов.

Как писал УНИАН, из-за изменения климата меняется баланс пресной воды в Европе. Запасы воды, наземные и подземные, сокращаются в разных странах, в том числе и в Украине.

Эксперты предупреждают, что никакие техногенные меры, включая строительство новых водохранилищ, не дадут желаемого эффекта, если люди не изменят отношение к воде. В том числе, не будут более экономно относиться к этому ресурсу.

