Отмечается, что это первый удар по российским судам, которые находились далеко от украинского побережья.

Украинские морские беспилотники Sea Baby нанесли удар по двум российским нефтяным танкерам в международных водах Черного моря у побережья Турции.

Издание Forbes пишет, что эта атака свидетельствует о расширении кампании Киева по использованию морских дронов, направленной против нефтяных доходов Кремля.

Что известно о пострадавших судах

Удар пришелся по судам Kairos и Virat, которые зарегистрированы в Гамбии, но идентифицированы западными властями как часть теневого флота России, предназначенного для обхода санкций.

Отмечается, что США ввели санкции против Virat в январе 2025 года, а Европейский союз, Швейцария, Великобритания и Канада последовали их примеру. Kairos попал в "черный список" ЕС в июле 2025 года, а затем и в списки Великобритании и Швейцарии.

По данным Bloomberg, Kairos возвращался в Новороссийск после доставки нефти марки Urals в Индию, в то время как Virat провел большую часть 2025 года бездействуя в западной части Черного моря после санкций США.

Украина расширяет кампанию против "теневого флота" РФ

Украина и раньше проводила успешные морские удары по российским судам с использованием морских дронов, начиненных взрывчаткой. Однако эти операции ограничивались северной частью Черного моря. Удары у побережья Турции представляют собой значительное расширение оперативного диапазона, демонстрируя улучшенную выносливость дронов и готовность Украины наносить удары по российским объектам в международных водах.

Последние атаки отражают намерение Украины нанести ущерб не только военному флоту России, но и ее глобальным цепочкам поставок нефти. Киев сосредоточен на изменении подхода компаний, пытающихся участвовать в поддержке нефтяной торговли России. Стратегия Украины выглядит все более скоординированной: она наносит ущерб как судам, транспортирующим российскую нефть, так и инфраструктуре, обеспечивающей этот экспорт.

При этом администрация президента США Дональда Трампа все чаще пытается подтолкнуть Киев к заключению соглашения, которое, по мнению многих аналитиков, выгодно Москве. В свою очередь Украина стремится восстановить баланс в переговорах, а это означает усиление давления на Кремль.

Украинские морские дроны показали, что могут бить по кораблям, находящимся далеко от линии фронта. "Теневой флот", построенный для обхода санкций, оказался более уязвимым, чем ожидалось. По мере того, как удары по судам отдаляются от украинских берегов, меняется расчет затрат для компаний и судовладельцев, которые обслуживают торговлю российской нефтью. С учетом того, что Киев готов наносить удары непосредственно по "теневому флоту", этот риск будет только расти.

Торговля российской нефтью - последние новости

Нефть и нефтепродукты остаются единственным важнейшим источником дохода России. По данным Международного энергетического агентства, в октябре Москва заработала 13,1 миллиарда долларов на продаже сырой нефти и нефтепродуктов - это по-прежнему значительная сумма, хотя и на 2,3 млрд долларов меньше, чем за тот же период прошлого года.

По данным Reuters, доходы России от нефти и газа в ноябре сократятся примерно на 35% до 6,59 млрд долларов, что является частью более широкого падения на 22% в этом году, поскольку более дешевая нефть и более сильный рубль сжимают важнейший источник дохода Кремля.

