Надо гарантировать, что третьего вторжения России не будет, как не должно быть срыва будущих мирных договоренностей, подчеркнул президент.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия всегда нарушала предыдущие договоры и срывала мир. Поэтому цель Украины сейчас - получить такие гарантии безопасности, чтобы никаких срывов мира со стороны России не повторялось.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже

"Россия должна закончить эту войну, которую она сама начала, и которую она продолжает. Это только ее война. И именно Россия должна поставить точку в этой войне и агрессии. Наши совместные действия этому способствуют", - отметил Зеленский.

Видео дня

По его словам, приоритеты Украины очевидны.

"Прежде всего - защита и гарантии безопасности, гарантии сохранения независимости Украины, сохранение нашего суверенитета. Мы защитим это. Мы работаем, чтобы мы могли гарантировать, что третьего вторжения России точно не произойдет, и что не будет какого-либо срыва договоренностей об окончании войны. Россия уже столько раз нарушала свои обещания, нарушала все договоры, и срывать мир России очень легко, поэтому нужны надежные гарантии безопасности для Украины, для всех нас украинцев", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины рассказал, что он сегодня провел обстоятельный разговор с французским лидером и проинформировал о работе украинской делегации во Флориде.

Зеленский добавил, что ценит советы Макрона, который выразил собственную оценку относительно текущего этапа переговоров делегаций Украины и США.

"Сейчас особые дни, когда действительно многое может измениться, причем ежедневно", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что завтра, 2 декабря, Стив Уиткофф, специальный представитель президента США, посетит Россию.

"Мы очень стараемся закончить эту войну. И надо закончить ее достойно. И если сейчас все будут работать не просто активно, но и честно ради мира, и именно гарантированной безопасности, то у нас может получиться именно так как нужно для Украины, для Европы, и также, я уверен - для Америки, для долгосрочных интересов демократического мира", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что в безопасности нуждаются все, а также в нормальном экономическом развитии. По его убеждению, это является общим интересом для всех - чтобы жить без войны.

Переговоры о мире

Как сообщал УНИАН, сейчас Украина отстаивает позицию, что война должна закончиться как можно быстрее.

30 ноября во Флориде состоялась встреча украинской и американской команд. Одним из самых сложных вопросов стал вопрос будущего границы между Украиной и Россией.

О ходе этих переговоров американцы намерены сообщить россиянам. Стив Уиткофф с этой целью летит в Москву.

Вас также могут заинтересовать новости: