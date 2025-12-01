Хотя, конечно, устройство всё равно останется сверхдорогим.

Похоже, Samsung Galaxy Z TriFold может оказаться чуть дешевле, чем ожидалось по слухам. Но иллюзий строить всё равно не стоит, устройство останется сверхдорогим.

По информации корейского инсайдера yeux1122, цена в Корее может составить 3,6 млн вон (примерно 104 тысячи гривень). Ранее называли сумму в 4 млн вон (примерно 115 тысяч гривень).

Когда гаджет доберётся до США или Европы, ценник наверняка станет выше. Эти данные у yeux1122 из "внутреннего объявления канала продаж", но доказательств он не привёл.

Даже с более мягкой ценой TriFold всё равно окажется заметно дороже обычного Galaxy Z Fold 7, который в Корее стоит примерно 1616 долларов.

По слухам, TriFold получит два экрана: основной складной спереди и дополнительный сзади. Говорят о 10-дюймовой основной панели, 6,5-дюймовом внешнем дисплее, батарее на 5600 мАч и чипсете Snapdragon 8 Elite. По слухам, устройство представят уже 5 декабря.

