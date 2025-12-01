Звезда взволнована, что над ней могут снова установить опеку.

Американская певица Бритни Спирс переживает один из самых сложных периодов за последние годы, поэтому думает о переезде в другую страну.

Как пишет The Sun, ссылаясь на близких друзей звезды, такие мысли появились после громких мемуаров бывшего мужа и слухов о возможной попытке ее отца снова повлиять на ее жизнь. Бритни все чаще говорит о желании покинуть Лос-Анджелес и перебраться в Великобританию, где сможет начать все с чистого листа.

Близкий источник рассказывает, что Бритни всегда чувствовала связь с Британией. В подростковом возрасте она восхищалась принцессой Дианой и была "одержима" принцами Уильямом и Гарри. Певица регулярно просматривает YouTube-видео о британской культуре, а также обожает говорить с фальшивым британским акцентом. Больше всего ее привлекает Лондон.

Одной из главных причин желания уехать из США является опасение Бритни, что ее отец Джейми Спирс - вместе с сыновьями Шоном Престоном и Джейденом Джеймсом - может пытаться инициировать новую попытку контроля над ее жизнью. После 13 лет под опекой она заявила:

"Ад замерзнет, прежде чем он снова будет иметь власть над моей жизнью".

Напомним, в конце октября вышли мемуары Кевина Федерлайна под названием "You Thought You Knew. В ней бывший Спирс выдвигает ряд очень серьезных обвинений о якобы проблемном поведении певицы во время брака и эпизодах, которые, по его словам, представляли угрозу для безопасности детей.

Публикация мемуаров вызвала резкую реакцию со стороны Спирс, она назвала заявления оскорбительными и изнурительными.

