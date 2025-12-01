Рубио отметил, что США реалистично оценивают сложность задачи по прекращению войны в Украине.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что встреча с украинской делегацией в воскресенье, 30 ноября, была "продуктивной", но и признал, что "впереди еще много работы", сообщает ABC News.

"Мы продолжаем реалистично оценивать сложность этой задачи, но остаемся оптимистами", - сказал Рубио после встречи во Флориде с украинской делегацией.

Также издание цитирует и заявление председателя Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова, который назвал встречу "продуктивной и успешной".

"На более поздних этапах, надеемся, мы будем держать вас в курсе", - отметил глава СНБО Украины.

Умеров поблагодарил руководство США за совместно проделанную работу.

"Мы обсудили все важные вопросы, которые имеют значение для Украины, для украинского народа, и США выразили свою полную поддержку. ... Мы уже провели успешную встречу в Женеве, и сегодня продолжаем эту успешную работу", - сказал он.

По словам госсекретаря США, переговоры с украинской делегацией были широкими и "всеобъемлющими". Рубио добавил, что они были сосредоточены как на прекращении войны, которую начала Россия, так и на создании условий для "долгосрочного процветания" Украины.

Издание отмечает, что встреча делегаций Украины и США проходила на фоне продолжения ночных обстрелов Украины со стороны России. В воскресенье утром страна-агрессор нанесла удар по столице Украины. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, в результате чего погиб по меньшей мере один человек, 19 получили ранения, также повреждения получили жилые дома.

Указывается, что Рубио также проинформировал, что США "в разной степени поддерживают контакты" с россиянами.

"Мы также достаточно хорошо понимаем их точку зрения", - отметил госсекретарь США.

В то же время, как указывается в материале, существуют большие сомнения, что Путин на самом деле согласится на план, который будет приемлемым для Киева. Глава Кремля уже дал понять, что не пойдет на компромисс. Также российский диктатор заявил, что любые переговоры с Зеленским являются "бессмысленными".

Переговоры между Украиной и США: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес высказал мнение, что подход администрации Трампа к войне в Украине "был обречен с самого начала". По мнению Ходжеса, президент США и его команда относятся к этому конфликту как к "масштабной сделке с недвижимостью". Ходжес считает, что это подтверждает недавнее разоблачение спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа. США очень хотят восстановить торговые отношения с Россией, это может стать для Европы огромной проблемой.

Также мы писали, что бывший помощник госсекретаря США Дэниел Фрид после переговоров в Майами отметил, что слова госсекретаря Марко Рубио были правильными, но не хватает действий. Фрид считает, что США должны предоставить Украине реальные гарантии безопасности, обеспечить такую защиту, которая бы сделала невозможным новое вторжение России, а также устранить "стартовое преимущество" России, указанное в "мирном соглашении", которое состояло изначально из 28 пунктов.

