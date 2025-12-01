В то же время авиаэксперт сомневается, что у россиян будут большие успехи с этим творением.

Украинский эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и военной связи Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил в социальных сетях, что на российском ударном беспилотнике "Шахед" впервые обнаружили ракету класса "воздух-воздух" Р-60. Авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко рассказал в разговоре с корреспондентом УНИАН об угрозах от этих ракет.

Впервые на запущенном Россией "Шахеде" была обнаружена ракета класса "воздух-воздух" Р-60. Какие угрозы от нее могут быть?

Это действительно впервые обнаружено. В последнее время не было сбитых наших самолетов и вертолетов. По крайней мере, об этом не сообщалось. И россияне шабаш не устраивали, что удалось сбить что-то наше.

Р-60 - это старая советская ракета класса "воздух-воздух" малой дальности. Она наводится на источник тепла. Эта ракета может использоваться для уничтожения вертолетов и самолетов.

Сейчас мы активно используем армейскую авиацию для того, чтобы сбивать "Шахеды". Поэтому в группе дронов может лететь один такой "Шахед" с ракетой. Может произойти тот же вариант, который наблюдали мы, когда наш морской беспилотник сбил российский вертолет, а затем и вражеский истребитель. Вот россияне решили использовать нашу идею для нанесения потерь нашей армейской авиации. Надо понимать, что по самолету она не достанет, потому что ракета очень малой дальности - до 10 км. Единственное, что Р-60 может сработать по самолетам на малых высотах, потому что при таком варианте полета они снижают и скорость. То есть это прежде всего угроза для нашей армейской авиации и самолетов Воздушных сил.

Насколько мощными являются эти ракеты?

Ракета несет очень маленькую боевую часть - где-то три килограмма. Поэтому она может создавать угрозу только самолетам, потому что на что-то другое не способна навестись.

Это неприятная ситуация, потому что теперь те экипажи, которые занимаются уничтожением российских "Шахедов", должны заботиться не только о том, чтобы догнать "Шахеда" и сбить его, но и заботиться о собственной безопасности. Хотя на наших самолетах и вертолетах установлена система предупреждения о ракетных пусках, но она не везде совершенна.

То есть не у всех она современная и способна предупреждать о ракетной опасности?

Для истребителей F-16 нет опасности в целом, потому что ракета очень старая, а он имеет систему активной защиты - он отстреливает тепловые ловушки, потому что реагирует на ультрафиолет в спектре воздуха, что свидетельствует об осуществлении пуска ракеты. А другие наши бортовые комплексы обороны на такое не реагируют. Хотя на современных вертолетах, вероятно, такой вариант защиты есть. Хотя сами системы отстрела ловушек есть у всех. Поэтому придется нашим вертолетам сверхнормативно отстреливать ловушки, когда они видят "Шахеды". Так, как это сейчас делается - самолет подлетает к линии фронта и сразу начинается фейерверк - отстрел ловушек.

При этом необходимо понимать, что ракета может быть запущена только в переднюю полусферу. Следовательно, зенитчикам надо будет более тщательно следить, нет ли за нашим вертолетом на расстоянии 10 км еще одного "Шахеда". То есть расчеты радаров надо будет дополнить программой, которая будет автоматически предупреждать вертолеты или самолеты, если "Шахеды" летят группой, и какой-то из них находится позади.

Насколько запуск россиянами ракет Р-60 с "Шахедов" может стать массовым в ближайшеевремя?

Это старая ракета, но россияне могут, если будет удачный опыт, использовать некоторое количество из тех, которые сейчас на складах. Надо понимать, что большую ракету "Шахед" не понесет, потому что она будет тяжеловата для него. Ракета Р-60 весит 43 кг плюс пусковая рейка и дополнительное оборудование. То есть где-то до 50 кг вместе. Более тяжелую ракету Р-73 "Шахед" уже не потянет.

Но в целом - это неприятная новость, что "Шахеды" могут нести ракеты. Я не думаю, что у россиян будут с этим успехи, но это реальная угроза.

справка Валерий Романенко Авиационный эксперт, ведущий сотрудник ГУ КАИ Валерий Романенко - авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Национального авиационного университета (НАУ). Он специализируется на истории авиации, современных авиационных технологиях и вопросах противовоздушной обороны. Как ученый и сотрудник музея, Валерий Романенко участвует в круглых столах и публичных мероприятиях НАУ, готовит доклады по истории авиастроения и просветительские материалы о выдающихся конструкторах. Благодаря сочетанию научной, экспертной и просветительской деятельности, Валерий Романенко является одним из самых заметных украинских специалистов в сфере авиации, к которому часто обращаются журналисты и общественные организации за разъяснением сложных вопросов безопасности и технологий.

