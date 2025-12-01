Переговоры между представителями Украины и США 30 ноября продолжались несколько часов.

В администрации президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа "очень оптимистично" настроены относительно соглашения о мире в Украине. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, пишет Sky News.

По ее словам, американские переговорщики и сам Трамп "очень упорно работали над этим". Она отметила, что состоялись "очень хорошие переговоры" с представителями Украины. Сейчас специальный посланник Стив Уиткофф направляется в Россию.

"Мы надеемся, что эта война наконец закончится", – добавила Левитт.

В свою очередь, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что после переговоров с украинской стороной "впереди еще много работы".

"Это деликатный вопрос. Он сложный. Есть много переменных факторов, и, очевидно, есть еще одна сторона, которая должна быть вовлечена в этот процесс, и это продолжится в конце этой недели, когда [Стив] Уиткофф поедет в Москву", – приводит его слова The Hill.

Издание отмечает, что переговоры между представителями Украины и США 30 ноября продолжались несколько часов. Как сообщается, основными препятствиями для любого мирного соглашения являются гарантии безопасности для Украины и вопрос территориальных уступок.

Переговоры о мире в Украине: вы могли это пропустить

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не раз срывала мирные соглашения и нарушала мир. Поэтому необходимо получить гарантии безопасности для Украины, чтобы никаких таких действий со стороны страны-агрессора в будущем не было.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас отмечала, что эта неделя может стать решающей для Украины, учитывая запланированные переговоры. Она акцентировала, что Россия не хочет мира и поэтому "нужно сделать Украину максимально сильной".

