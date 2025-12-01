Монеты выпустили в годовщину Всеукраинского референдума, который запустил отсчет восстановленной Независимости Украины.

Национальный банк Украины представил новые оборотные монеты номиналом 10 гривен, посвященные единству и территориальной целостности Украины.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Отмечается, что в рамках серии "Мы сильны. Мы вместе" в обращение введены три памятные монеты, посвященные регионам, которые первыми оказались в эпицентре российской агрессии: Автономной Республике Крым, Донецкой и Луганской областям.

Видео дня

"Символично, что это событие произошло именно в годовщину Всеукраинского референдума - дня, который запустил отсчет нашей восстановленной Независимости и необратимый процесс международного становления Украины", - написала премьер в Telegram.

Она отметила, что в 1991 году все области - от Крыма до Львовщины, от Луганщины до Черниговщины - сделали общий и единодушный выбор: жить в свободной и независимой стране.

"Этот выбор закреплен в Конституции Украины. Сейчас этот выбор ежедневно защищают и отстаивают наши Силы обороны. Украина была, есть и будет суверенным и неделимым государством. Сейчас его продолжают защищать Силы обороны", - подчеркнула Свириденко.

Памятные монеты НБУ - другие новости

25 ноября Национальный банк выпустил новую памятную монету "120 лет со дня рождения Нила Хасевича", которая продолжает серию "Выдающиеся личности Украины".

Также в ноябре Нацбанк ввел в обращение новую памятную монету "Год Лошади", посвященную тому, что по китайской астрологии 2026 год пройдет под знаком Огненной (Красной) Лошади.

Вас также могут заинтересовать новости: