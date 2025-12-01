Эксперты также назвали 4 производителя самых ненадежных автомобилей.

Многие водители хотят, чтобы их автомобиль прослужил как можно дольше. Когда речь заходит о предполагаемом сроке службы авто, его бренд действительно имеет значение.

В GOBankingRates назвали 4 бренда, чьи автомобили легко смогут проехать свыше 400 000 километров. Также были определены 4 производителя самых ненадежных автомобилей. Этот рейтинг основан на исследовании iSeeCars.com.

4 производителя самых надежных автомобилей

Бренд Toyota возглавил рейтинг самых надежных автомобилей. Эксперты заявили, что автомобили этого японского производителя с вероятностью 17,8% смогут проехать свыше 400 000 километров без серьезных поломок.

Второе место в рейтинге досталось бренду Lexus. По результатам исследования, эти автомобили с вероятностью 12,8% смогут легко проехать более 400 000 километров.

Также в рейтинг вошли бренды Honda и Acura. Вероятность того, что автомобили от этих брендов смогут проехать свыше 400 000 километров без серьезных поломок, оценили в 10,8% и 7,2% соответственно.

4 производителя самых ненадежных автомобилей

Эксперты также определили 4 бренда, которые выпускают одни из самых ненадежных автомобилей. В этот рейтинг вошли сразу три британских производителя.

Возглавили антирейтинг бренды Maserati, MINI и Jaguar. По словам экспертов, вероятность того, что эти автомобили смогут проехать свыше 400 000 километров без серьезных поломок, составляет 0%.

Также в четверку худших производителей по надежности своих автомобилей вошел бренд Land Rover. В исследовании сказано, что эти автомобили с вероятностью всего 0,1% смогут проехать более 400 000 километров без серьезных поломок.

Лучший подержанный автомобиль 2025 года

Ранее в Auto Express определили лучший подержанный автомобиль 2025 года. Автомобильный эксперт Алекс Ингрем объяснил, что выбор обусловлен не только характеристиками этого авто, но и большим выбором кузовов и комплектаций.

Лучшим подержанным автомобилем в 2025 году признали BMW 3 Series. В Украине подержанный BMW 3 Series (G20) можно приобрести по цене от примерно 900 000 гривень, хотя отдельные модели могут стоить 1 200 000 гривень и более.

