Всех кандидатов на вступление в ЕС хотят лишить права вето на прием новых членов, если они все же вступят в блок.

Если Украина вступит в Европейский Союз, вероятнее всего, она не будет иметь права вето на прием новых членов. Об этом сообщает черногорское издание Vijesti со ссылкой на источники.

Отмечается, что всех кандидатов на вступление в ЕС, включая Украину, Молдову, Черногорию и Албанию хотят лишить права вето на прием новых членов. В остальных вопросах новые члены блока будут иметь право вето.

По словам источников издания, такая мера вводится из-за позиции Хорватии и Болгарии, которые не хотят, чтобы Черногория и Северная Македония вступили в ЕС. Также это может помочь предотвратить возможные попытки Сербии блокировать вступление Косово в блок или наоборот.

Видео дня

Собеседники издания рассказали, что такое предложение выдвинула Германия. По их словам, эту инициативу поддержали многие члены Евросоюза.

Украине выдвинули новое условие для вступления в ЕС - что известно

Ранее европейский комиссар по вопросам юстиции Майкл Макграт заявил, что Украина должна привлечь к ответственности коррумпированных политиков и бизнесменов, если хочет вступить в Европейский Союз. По его словам, правительства стран Европы не поддержат вступление Украины в блок, если она не сможет доказать, что имеет эффективную систему искоренения преступности в высших эшелонах общества.

Еврокомиссар признал, что процесс реформ в Украине является "долгим путем", но он выразил надежду, что Киев приложит "максимум усилий" для борьбы с коррупцией.

Вас также могут заинтересовать новости: