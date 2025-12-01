Он добавил, что принимал и продолжит принимать решения, которые направлены на укрепление Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести дополнительные консультации с целью назначения нового руководителя Офиса президента. Это произойдет после возвращения главы государства в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. В частности, у него спросили, влияет ли отставка Андрея Ермака с должности руководителя Офиса президента на переговоры о путях поиска окончания войны.

"Все [обстоятельства – УНИАН] влияют на ситуацию, на переговорный процесс. Все обстоятельства и люди. Много чего происходит. В моем случае, как президент воюющей страны, я каждый день принимаю решения. Они разные. В большинстве своем – очень непростые", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что принимал и продолжит принимать решения, которые направлены на укрепление Украины.

Вместе с тем, у Зеленского спросили, кого назначат следующим руководителем ОП.

"Сенсации сегодня точно не будет. Озвучивать я не буду. Потому что я хочу еще провести дополнительные консультации. Я их запланировал по возвращению в Украину. Я это сделаю", – пояснил президент.

Он отметил, что его выбор будет зависеть от нескольких вещей.

"Направление менеджмента и фокусируемся больше на дипломатии, или другие направления, которые очень важны", – добавил президент Украины.

Как сказал глава государства, в Украине есть достойные люди.

Изменения в Офисе президента

Как сообщал УНИАН, 28 ноября Андрей Ермак написал заявление об отставке с должности руководителя Офиса президента. Зеленский тогда анонсировал перезагрузку структуры.

В тот же день в доме Ермака антикоррупционные органы проводили обыски, но подозрения ему не объявляли.

