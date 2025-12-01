Рынок чувствителен к новостям и может реагировать на крупные платежи или геополитические события.

До конца текущего года курс доллара в Украине может вырасти до уровня 44-45 гривен за единицу американской валюты. Неопределенность относительно операционного кредита усиливает давление на гривну.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин в своем валютном обзоре отметил, что давление на гривну усиливается. В частности из-за того, что декабрь является периодом значительных бюджетных расходов, закрытия контрактов и авансовых платежей, часть которых будет переходить на валютный рынок.

Кроме этого, главным фактором остается неопределенность относительно финансирования Украины на 2026-2027 год, а именно репарационного кредита, который нужен для обеспечения бюджета и продолжения сотрудничества с МВФ.

"Сейчас это самый большой риск для гривны. Отсутствие средств будет требовать от НБУ ослабления гривны для снижения неэффективного импорта и сохранения резервов", - написал Шевчишин в своем посте на Facebook.

Он прогнозирует, что курс наличного доллара в ближайшее время будет тянуться к уровню в 42,75-43 грн.

Наличный евро, по прогнозу эксперта, будет находиться в диапазоне 48,5-49,5 грн.

"Есть ли риск движения доллара на 44-45 грн за доллар до конца года? Да, такой риск есть, и он остается высоким. Риск связан с полным переформатированием модели помощи, изменением бюджетных расходов и доходов, что приведет к скачку курса, и не только доллара, но и евро", - отметил Шевчишин.

Аналитик напомнил, что бюджетный прогноз курса доллара на следующий год - 45,7 грн за доллар, прогноз МВФ - 45,4 грн за доллар. При таких показателях и мировом соотношении курсов евро-доллар на уровне 1,11, стоимость евро будет составлять около 50 грн и выше.

В конце ноября в Украине наблюдался повышенный спрос на валюту, однако официальный курс доллара в первый день зимы (42,27 грн/долл.) оказался ниже среднего курса на прошлой неделе (42,31 грн/долл), рассказала УНИАН член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

Она отметила, что за прошедшую неделю курс гривны к доллару почти не сделал резкого шага - были короткие колебания, но в целом изменение было небольшим.

"В конце месяца на рынке был повышенный спрос на валюту: компании делали импортные платежи, были выплаты по внешним обязательствам, а экспортные поступления были не равномерны. Также на поведение курса влияли ожидания участников рынка и внешние риски. Поэтому Нацбанк на этой неделе активнее вмешивался в рынок, чтобы сгладить колебания курса", - рассказала Золотько.

По ее словам, сейчас ситуация контролируемая - большого скачка не произошло. Но рынок чувствителен к новостям и до конца месяца может реагировать на крупные платежи или геополитические события.

По прогнозу Золотько, в первую неделю декабря, скорее всего, будет умеренная стабильность гривны с короткими, не слишком сильными колебаниями в обоих направлениях. Все будет зависеть от давления спроса на валюту и от поступления валюты от экспорта.

"Если поступления валюты останутся на привычном уровне, рынок, скорее всего, останется уравновешенным; если же резко возрастет спрос, курс может временно пойти в сторону ослабления. Регулятор уже демонстрировал готовность активного вмешиваться в нужные моменты, поэтому большие скачки маловероятны при условии, что ничего неожиданного не произойдет", - пояснила эксперт.

Анна Золотько добавила, что подтолкнуть курс на этой неделе могут платежи компаний и бюджета, которые могут повысить спрос на доллар. Главные же факторы влияния на изменение курса - общие новости, политические или геополитические риски, которые мгновенно влияют на настроения на рынке, - остаются неизменными.

Национальный банк Украины установил на вторник, 2 декабря, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,34 гривны за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 7 копеек.

По отношению к евро гривна значительно ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 49,31 гривны за один евро, то есть гривна потеряла сразу 42 копейки.

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 42,36 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 42,27 гривны. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,25 грн/евро, а курс продажи - 49,10 грн/евро.

