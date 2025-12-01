Турецкий лидер осудил недавние события.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на недавние атаки на танкеры "теневого флота" Российской Федерации в Черном море.

Эти события он назвал "тревожной эскалацией", сообщает Le Monde. Турецкий лидер осудил атаки беспилотных систем, ответственность за которые взяла на себя Украина.

"Мы ни в коем случае не можем принять эти атаки, которые угрожают безопасности судоходства, окружающей среде и жизни в нашей исключительной экономической зоне", – заявил Эрдоган.

По его словам, война России против Украины начала представлять угрозу для безопасности судоходства в Черном море.

"Атаки на суда в нашей исключительной экономической зоне в пятницу свидетельствуют о тревожной эскалации. Мы не можем никоим образом оправдать эти атаки. Мы передаем необходимые предупреждения всем сторонам относительно таких инцидентов", – цитирует Эрдогана Reuters.

Атаки на "теневой флот" РФ

28 ноября в Черном море неподалеку от берегов Турции были атакованы два танкера "теневого флота" РФ. Речь идет о подсанкционных судах под названиями KAIRO и VIRAT.

Источники УНИАН рассказывали, что танкеры были поражены морскими дронами СБУ – Sea Baby. Корабли, которые Россия использует для обхода санкций, получили серьезные повреждения.

Примечательно, что на момент атаки они были пустыми – направлялись в порт Новороссийск.

Ранее в турецком МИД, комментируя эти события, заявили, что атаки "создали серьезную угрозу безопасности судоходства, жизни, имуществу и окружающей среде в регионе".

