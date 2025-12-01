Не всегда можно "отрезать" людей, с которыми вам некомфортно.

Многие взрослые не хотят полностью прекращать контакт с токсичными родственниками, а стремятся проговорить конфликты и выстроить более теплые отношения.

Лицензированный семейный и брачный терапевт Сара Эпштейн в колонке для Psychology Today объясняет, что делать, когда вы уже исчерпали все усилия, но к результатам это не привело. По ее словам, есть советы, которые помогут вам сохранить связь, не погубив собственное эмоциональное здоровье:

1. Пересмотрите границы приватности

Некоторые родственники не умеют бережно обращаться с личной информацией. Они рассказывают ваши секреты другим, а также критикуют, навязывают советы или используют их против вас. Специалистка советует уменьшить объем частных деталей, которыми вы делитесь, и переводить разговоры в более безопасные темы.

2. Подстройте глубину разговоров под реальный уровень отношений

Если каждый раз попытки говорить о серьезном заканчиваются ссорами, стоит принять, что ваше взаимодействие просто не выдерживает глубины. Переход к легким и нейтральным темам станет не шагом назад, а реалистичной настройкой ожиданий. Так разговор может оставаться комфортным для обеих сторон.

3. Установите четкие правила встреч

Когда личные встречи вызывают напряжение, важно прописать границы. Кому-то нужны "трезвые визиты" из-за неуместного поведения родственников, а кому-то - общественные места вместо дома, чтобы ограничить эмоциональные взрывы. Эпштейн отмечает, что четкие условия делают общение более предсказуемым.

4. Аккуратно уменьшайте контакт там, где это возможно

Необязательно делать резкие шаги. Вы можете сократить время звонков, реже видеться или заменить сложные темы теми, которые интересуют обе стороны. Такие небольшие изменения ощутимо облегчают коммуникацию без полного отдаления.

5. Научитесь эмоционально дистанцироваться

Эмоциональная дистанция - это не про холод, а про способ оставаться в контакте, не принимая все сказанное близко к сердцу. Такой внутренний буфер помогает спокойнее реагировать на критику или манипуляции и не выгорать в общении.

