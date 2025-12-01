Костин заверил, что Россия якобы готова идти на компромиссы.

Российский банкир и финансист Андрей Костин заявил, что Москва примет ответные меры, если Европейский Союз использует замороженные российские активы для предоставления "репарационного кредита" Украине. По его словам, РФ не составит труда развязать судебные тяжбы по поводу этих средств, которые продлятся 50 лет, пишет Reuters.

"Что касается конфискации наших денег, то в конечном итоге мы сможем обойтись без них. Единственная проблема заключается в том, что эти деньги могут быть использованы для войны, а не для мира", - сказал Костин перед визитом в Москву специального посланника США Стива Уиткоффа.

Банкир добавил, что Европа якобы пытается "вести войну не только чужими руками, но и чужими деньгами". Он заявил, что этому не может быть оправдания.

Костин заверил, что Москва может ответить конфискацией активов европейских инвесторов в России. По его словам, после достижения мира в Украине может последовать "50 лет судебных тяжб".

Кроме того, банкир считает, что Россия должна более активно судиться с Евросоюзом, Бельгией и центральным депозитарием ценных бумаг Euroclear по поводу активов в российских и международных судах. Он также предложил подать иск в суд Организации Объединенных Наций.

В агентстве отметили, что Костин ранее поддержал идею раздела суверенных активов России в рамках соглашения о достижении мира в Украине. В одной из ранних версий мирного плана, поддерживаемого США, предлагалось инвестировать 100 млрд долларов из замороженных средств в восстановление Украины, а часть остальных средств - в совместный американо-российский фонд.

"Если Россия согласна и готова, то почему бы и нет. Это вопрос договоренностей. Рано или поздно мы достигнем соглашения. Жизнь показывает, что нужно искать компромиссы. Россия также готова к ним, поскольку в переговорах не бывает одностороннего движения", - утверждал ранее Костин.

Из "мирного плана" Трампа убрали пункт об использовании замороженных активов РФ - что известно

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники писало, что "мирный план" для Украины, предложенный Россией и США, сократили с 28 до 19 пунктов. Из него убрали, в частности, пункт об использовании замороженных активов РФ.

В последней версии проекта плана больше не упоминается об использовании около 100 миллиардов долларов замороженных российских активов для финансирования усилий США по восстановлению Украины. В то же время любые дискуссии, касающиеся территориальных вопросов, которые являются ключевыми для потенциального урегулирования, вероятнее всего, будут рассмотрены на встрече президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Дональда Трампа.

