Актриса много лет страдает от болезни, которая приводит к потере центрального зрения.

Британская актриса Джуди Денч - звезда "бондианы" и обладательница "Оскара" - почти потеряла зрение и больше не может узнавать людей.

Об этом 89-летняя артистка рассказала в интервью ITV, объясняя, почему фактически отошла от актерской карьеры. Из-за возрастной макулярной дегенерации Денч даже обращается к незнакомцам, думая, что уже встречала их раньше:

"Я больше не вижу. У меня, знаете... это. Сейчас я уже никого не узнаю... Я не вижу телевизор, не могу читать".

В 2023 году актриса рассказывала на шоу Грэма Нортона, что из-за проблем со зрением ей стало трудно изучать роли, поскольку она имеет фотографическую память. Несмотря на трудности, Денч старается не терять чувство юмора. Она вспомнила, как во время постановки "Зимней сказки" с Кеннетом Брана актер заметил, что она произносит финальную речь, глядя в совершенно другую сторону. "Я полагаюсь на людей, которые подскажут мне!" - добавила Денч.

Видео дня

Как известно, карьера Джуди Денч охватывает более шести десятилетий в театре, кино и на телевидении. Она начинала на сцене как ведущая исполнительница Шекспировского репертуара, быстро став одной из самых признанных театральных актрис Великобритании.

Мировую славу Денч принесла роль M в "бондиане", где она сыграла руководительницу MI6 в семи фильмах. В кино актриса получила "Оскар" за роль королевы Елизаветы I в "Влюбленном Шекспире" и получила многочисленные номинации за работы в фильмах "Филомена", "Айрис", "Миссис Браун", "Заметки о скандале". Она имеет множество престижных наград, включая BAFTA, "Тони" и "Золотые глобусы", и считается одной из самых выдающихся британских актрис своего поколения.

Вас также могут заинтересовать новости: