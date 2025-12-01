В зависимости от режима энергопотребления, меняется анимация иконки приложения.

У режима энергосбережения на iPhone нашлась маленькая деталь. Оказалось, что вместе с отключением фоновых процессов меняется и то, как ведёт себя иконка часов на домашнем экране.

Пока телефон работает в обычном режиме, стрелки на иконке движутся плавно, почти как на настоящем механизме. Но стоит включить экономию энергии, и анимация становится совсем другой: стрелка начинает тикать по одному шагу, как кварцевые часы. Разницу заметили пользователи Reddit, и многие были удивлены таким уровнем внимания к мелочам.

Один из них написал, что впервые увидел это после обновления до iOS 26. С точки зрения оптимизации выглядит вполне логично. А один фанат Apple пожаловался, что из-за этого не смог нормально сверить свой механический хронограф по iPhone, ведь секундная стрелка вдруг перестала идти плавно.

Low Power Mode экономит заряд не чем-то хитрым, а сокращением лишней активности в фоне, например реже обновляет погоду, и, как оказалось, даже снижает нагрузку от анимации стрелок на иконке часов.

