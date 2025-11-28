По крайней мере на одном из них перед этим прогремел взрыв.

В Черном море недалеко от турецких проливов горят сразу два танкера "теневого флота" РФ. Один из них, вероятно, подорвался на мине.

Так, российское изданиие "Известия" пишет со ссылкой на главное управлении по морским делам Турции, что на борту танкера Kairos произошел взрыв, после чего на судне вспыхнул сильный пожар. При этом турецкие чиновники затруднились ответить, что могло стать причиной взрыва.

"Мы эвакуировали всех 25 членов экипажа, благополучно, и доставили их в медицинские учреждения на берегу. Ранений и смертей не зафиксировано", — подчеркнули в управлении. Утверждается, что экипаж судна состоял преимущественно из китайцев, россиян на нем не было.

Видео дня

Также россияне утверждают, что танкер якобы был пуст на момент инцидента. Турецкие спасательные суда сейчас заняты его тушением.

Чуть позже стало известно, что рядом с турецким побережьем горит танкер VIRAT. "Мы не знаем причину происшествия. Есть неподтверждённые сведения, что причиной ЧП стало столкновение или, возможно, взрыв. Затем появился густой дым из машинного отделения", — рассказали турецкие чиновники.

Экипаж этого судна, состоящий из 20 человек, на момент публикации только ожидал буксир, хотя и утверждалось, что люди находятся "в безопасности".

Как пишет Reuters, оба танкера являются частью "теневого флота" РФ, используемого для обхода западных нефтяных санкций. Причем оба судна уже тоже внесены в санкционные списки.

"По сообщениям, судно могло налететь на мину и может затонуть", - добавляет Reuters о танкере Kairos.

Техногенные аварии, связанные с РФ

Как писал УНИАН, сегодня на российском космодроме "Ясный" прошли неудачные тестовые испытания ракеты, вероятно, МБР "Сармат". Сразу после взлета ракета несколько раз перевернулась в воздухе и упала.

Также мы рассказывали, что накануне при обычном запуске космической ракеты с космонавтами на борту с "Байконура" россияне умудрились повредить стартовую площадку. Поэтому на время россиянам придется посидеть без космических полетов.

Вас также могут заинтересовать новости: