Во Франции планируют запустить новый скоростной поезд, который соединит два недооцененных, но невероятно красивых направления. Речь о Бордо и Лионе.

Как отмечает Travel off Path, Франция – это не только Париж. И если вы когда-нибудь мечтали о путешествии по стране без обязательного визита в столицу, то лучше всего это делать именно по железной дороге.

"Несмотря на безумное туристическое давление на Париж, настоящая магия Франции давно выходит за пределы "города огней". Самые атмосферные рождественские ярмарки, лучшее вино и, разумеется, самые чистые пляжи – совсем не в Париже. И вскоре появится еще одна причина открыть для себя другие французские города: в стране планируют запустить новый скоростной поезд, который соединит два недооцененных, но невероятно красивых направления", – говорится в статье.

Новый поезд будет проходить недалеко от столицы, что позволяет "убежать" от Эйфелевой башни к виноградникам.

Что известно о новом маршруте SNCF

Новый скоростной маршрут соединит Бордо и Лион – города со славной историей, высокой гастрономией и волшебной архитектурой.

Запуск планируют на 2027 год, маршрут не будет прямым. Ожидается шесть остановок, включая одну вблизи Парижа:

Bordeaux-Saint-Jean (Бордо, юго-запад Франции),

Angoulême (между Бордо и Пуатье),

Poitiers (запад Франции),

Saint-Pierre-des-Corps (вблизи Тура, Долина Луары),

Massy TGV (юг от Парижа),

Lyon-Part-Dieu (центр Лиона).

Маршрут обещают сделать массовым – ориентировочно 1 миллион пассажиров за первый год.

Еще одна приятная деталь – бюджетные билеты, ведь направление будет работать под брендом Ouigo. Ожидаемая цена – около $22, а большинство билетов – дешевле $35.

Почему стоит посетить Бордо

По словам экспертов, трудно обойти тот факт, что Бордо был признан самым красивым городом Франции в 2024 году. И эта оценка и сегодня кажется абсолютно справедливой.

Город сияет золотистым камнем своих фасадов, имеет одну из самых красивых площадей Франции и набережную, которая выглядит как живопись. Но главный магнит – это, конечно, вино. Бордо – родина легендарных винодельческих регионов: Медок, Сент-Эмильон, Грав.

Что интересного в Лионе

Лион известен во всем мире прежде всего своей кухней. Как пишет Travel off Path, именно здесь Энтони Бурден пробовал одно из своих любимых блюд, ставшее частью легендарного эпизода "Неизвестные части".

"Но не только еда делает Лион уникальным. Город дешевле Бордо и тем более Парижа, а его Старый город (Vieux Lyon), который входит в список ЮНЕСКО, – это лабиринт исторических кварталов, где каждая улочка хранит память веков. Пусть это звучит смело, но Лион вполне может стать "новым Парижем" для тех, кто ищет атмосферу без хаоса столичного туризма. А новый скоростной поезд – отличный повод обменять Сену на Рону", – отмечают авторы.

