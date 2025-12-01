"Победы", которые ежедневно объявляют в Минобороны РФ, не имеют ничего общего с реальностью.

Российское Министерство обороны выдало новую порцию лжи относительно успехов оккупационных войск на фронте в Украине. В частности, там утверждают, что якобы захватили Клиново в Донецкой области.

Эти заявления не соответствуют действительности, подчеркивают в 11 армейском корпусе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Отмечается, что такие вбросы являются регулярной практикой для российской пропаганды, и появляются с начала полномасштабного вторжения в Украину.

В ВСУ обратили внимание на "прокол" в российской лжи:

"По логике российского заявления, их подразделения должны были бы "продвинуться", по дороге захватив населенный пункт Веролюбовка, чего на самом деле нет. Так же не соответствует действительности и информация о массовых потерях украинскими подразделениями бронированной техники. Подобные "отчеты" российская сторона запускает на ежедневной основе и традиционно подает без каких-либо доказательств", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация на этом направлении под контролем Сил обороны Украины. Глубоких прорывов украинской обороны на этих участках нет.

Украинские защитники выполняют поставленные задачи и наносят противнику потери – как в живой силе, так и в технике. В то же время "победы", которые ежедневно объявляют в Минобороны РФ, не имеют ничего общего с реальностью.

Стоит заметить, что на сайте проекта DeepState населенные пункты Клиновое и Веролюбовка находятся за пределами контролируемой врагом территории и даже "серой зоны".

DeepState рассказывает, что ситуация в районе Покровска и Мирнограда является критической. Враг не оставляет попыток захватить эти города, но битва продолжается. Отмечается, что больше всего присутствие российских войск фиксируется в северной и центральной частях Покровска.

Между тем Командование Сил специальных операций сообщило о поражении "жирной" цели в оккупированном Крыму. Речь о территории в районе Чауды, откуда оккупанты запускают "Шахеды" для атак по Украине.

