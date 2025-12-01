Россия зарабатывает на этих поставках в среднем около 40-45 долларов за баррель.

Крупнейший государственный нефтепереработчик Индии - Indian Oil Corp. и компания Bharat Petroleum Corp. закупили российскую нефть с поставкой в январе 2026 года, соблазнившись увеличенной скидкой на российское сырье. Однако даже несмотря на это объем экспорта российской нефти в Нью-Дели не превысит трети от месячных объемов 2025 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что скидка на российскую нефть для индийских НПЗ выросла до примерно 5 долларов за баррель к стоимости нефти марки Brent.

"Для сравнения, месяц назад скидка была меньше - 3 доллара за баррель", - отмечают журналисты.

По словам источников издания, индийские НПЗ в целом приобрели не более трети от среднего месячного объема поставок российского сырья в этом году - то есть не более 600 000 баррелей в день. Отмечается, что закупки подсанкционной компании Nayara Energy, которая частично принадлежит компании "Роснефть", обычно составляют более половины этого объема.

"С учетом скидок и стоимости фрахта, Россия должна зарабатывать на поставках в среднем около 40-45 долларов за баррель", - добавляют собеседники журналистов.

Кроме поставок в январе крупнейший нефтепереработчик Индии также получит несколько партий российского сырья в декабре. Зато компания Bharat Petroleum Corp, по данным журналистов, до сих пор не покупала российскую нефть.

"Эти закупки подтверждают осторожное возвращение некоторых индийских нефтеперерабатывающих заводов к российской нефти, хотя в целом закупки остаются ограниченными, поскольку нефтеперерабатывающие заводы оценивают изменчивую ситуацию с санкциями. Торговые переговоры между Вашингтоном и Нью-Дели также продолжаются, причем поставки нефти остаются особенно болезненным вопросом. Администрация Трампа неоднократно критиковала Индию за торговлю с Россией", - отмечают журналисты.

Впрочем, параллельно, индийские компании после введения США санкций в отношении российских нефтяных гигантов "Лукойла" и "Роснефти" ищут альтернативу российскому сырью. Тот же Indian Oil Corp. заказал 2 миллиона баррелей нефти из Гайаны.

Другой корабль с 2 миллионами баррелей не российской нефти на борту, вероятно, разгрузится возле мощностей нефтепереработчика Hindustan Petroleum Corp.

Санкции США против РФ и Индии - что известно

Как сообщал УНИАН, 22 октября США ввели санкции против российских компаний "Лукойл" и "Роснефть".

Почти сразу после этого руководители НПЗ Индии заявили, что новые ограничения делают поставки российской нефти практически невозможным.

Впрочем уже 30 октября стало известно, что НПЗ Индии якобы нашли возможность получать российскую нефть в обход санкций. Продажа российской нефти, по данным СМИ, может быть передана посредникам и торговым компаниям, что увеличит расходы для продавцов, но может защитить покупателей от рисков, связанных с санкциями.

