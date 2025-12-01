Разрыв певицы с Жаданом обсуждали длительное время.

Украинская певица Кристина Соловий призналась, что состоит в отношениях, однако раскрывать имя своего партнера не спешит.

В интервью проекту "Тур звездами" исполнительница рассказала, что всегда пытались оградить свои отношения от публичности, однако в случае с поэтом и писателем Сергеем Жаданом была вынуждена заговорить о них, поскольку их совместную фотографию "слили" в сеть:

"Сейчас моя позиция довольно устойчива и она о том, чтобы беречь то, что для меня важно, то, что является моим личным, и прятать его подальше от других глаз. Поэтому я могу сказать только, что обо всем, что вы хотите знать о моей личной жизни, вы узнаете из моих песен. А в целом могу сказать, что я счастлива".

Соловий предположила, что держать отношения в тайне могла научиться у своего бывшего продюсера, лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука, который также обычно не рассказывает о личной жизни. На вопрос, как ей удается не "попасться" с новым партнером, певица ответила так:

"Я уверена, что со мной рядом именно тот человек, но я не уверена, удается ли мне что-то скрывать. Я бы хотела это скрыть, но если не удастся, то я не буду очень разочарована и напугана".

