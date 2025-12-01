Украинским военным сложно, но потери у врага больше, заявил президент.

На фоне заявлений российских захватчиков о захвате Купянска реальность заключается в том, что Силы обороны почти вычистили всех оккупантов из города. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

"Безусловно, у России есть продвижение, есть несколько наступательных действий и несколько операций. Ни одна из этих операций успешной не была. Но, безусловно, идут сложные бои в Покровске и на других направлениях. Например, больше успехов у наших ребят на Купянском направлении. Хотя Россия говорит, что она захватила Купянск, а мы, если честно, почти всех вычистили из этого города", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что к ситуации на фронте надо относиться объективно, потому что российских захватчиков много, но и наибольшие потери оккупанты понесли в октябре и ноябре. В октябре - 25,5 тысячи российских военных убиты.

Также глава государства признал, что оккупанты имеют "некоторые продвижения", но война - это "живая контактная линия", которая меняется в одну сторону и в другую.

"Как только больше российских военных подошло, они могут продвинуться. Продвижение идет не техникой, продвижение идет - 10, 20, 30 человек, потом они уничтожаются, потом они отходят. Безусловно, нам сложно, их больше. Но и потерь у них больше. Мы фокусируемся на выживании людей", - рассказал Зеленский.

Он добавил, что сейчас есть несколько решений по справедливому наполнению военными украинских бригад.

Вместе с тем президент признал, что Силы обороны тоже имеют потери на фронте, но Украина отстаивает позицию окончания войны.

"Ежедневно жалко именно людей. Вопрос, если честно, ни в метрах, ни километрах. А какова цена всего этого? Вопрос не в том, что они могут продвинуться. Вопрос в том, что они не хотят останавливаться. И когда кто-то говорит о вопросе территорий - вопрос всегда касается людей. Вопрос территорий или продвижения связаны всегда с гарантиями безопасности. Украина должна точно знать, когда закончится война, то для всей территории Украины будут гарантии безопасности, чтобы не началось снова вторжение. Вот это главное", - сказал Зеленский.

Заявления о продвижении россиян

Как сообщал УНИАН, недавно начальник отделения коммуникаций 48-й отдельной артиллерийской бригады Богдан Петренко отмечал, что если проанализировать все ложные пропагандистские заявления россиян об их достижениях и продвижении на фронте, то оккупанты уже должны были бы достичь административной границы между Харьковской и Полтавской областями. Чего на самом деле и близко нет в реальности.

