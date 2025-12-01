Ночью и в первой половине дня синоптики прогнозируют туман.

Во вторник, 2 декабря, погода в Украине испортится. Во многих регионах ожидается дождь, местами добавится и мокрый снег.

Об этом говорится в заявлении Укргидрометцентра. Кое-где будет облачно, прогнозируют синоптики.

"Местами небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом. В Украине, кроме восточных областей, ночью и в первой половине дня туман", – сказано в сообщении.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью будет 0-5° тепла, в Карпатах местами 1-3° мороза. Днем столбики термометров будут показывать 3-8° тепла.

На юге страны будет несколько теплее: ночью 4-9° тепла, днем 7-12°.

Погода в Киеве 2 декабря

В Киеве и области 2 декабря будет облачно, местами ожидается небольшой дождь.

Ночью и в первой половине дня прогнозируют туман. Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура по области ночью будет достигать 0-5° тепла, а днем – 3-8° тепла. В столице же ночью прогнозируют 2-4° тепла, днем 5-7° тепла.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что 2 декабря будет "облачно, сыро, временами небольшие дожди, или морось, или зависший туман с капельками".

В то же время в конце первой недели зимы ожидается похолодание.

