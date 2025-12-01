В январе-сентябре 2025 года чистая прибыль компании "Роснефть" составила всего 277 миллиардов рублей (3,3 миллиарда долларов), что на 70% меньше аналогичного периода прошлого года (926 миллиардов рублей или 9,97 миллиарда долларов), отмечается в отчетности компании.
Как следует из документа, темпы падения прибыльности ускоряются:
- в первом квартале компания заработала 170 млрд руб;
- во втором - 74 млрд;
- в третьем - лишь 32 млрд, что на 80% меньше, чем за июль-сентябрь предыдущего года.
Падают также и другие финансовые показатели компании. При этом выручка российского нефтяного гиганта за отчетный период упала на 18%, до 6,28 трлн рублей, а показатель EBITDA (прибыль до налогообложения и амортизации) уменьшился на 29%, до 1,64 трлн рублей.
Обвал прибыли российского нефтяного гиганта вызван снижением цен на российскую нефть и увеличением скидок на российское сырье, а также санкциями против танкерного флота и частичным укреплением рубля.
При этом, как сообщает Moscow Times, из отчетности "Роснефти" на этот раз были изъяты данные о движении денежных средств. Речь идет о цифрах, которые отражают поступления на счета компании, отток со счетов на инвестиции и финансовые расходы, а также изменения запасов наличности на счетах.
Санкции США против РФ и нефтегазовые доходы "страны-бензоколонки"
Как сообщал УНИАН, 22 октября США ввели санкции против "Лукойла" и "Роснефти".
На фоне санкций экспорт российской нефти существенно сократился.
Это, в свою очередь, углубило падение нефтегазовых доходов РФ.
Впрочем после санкционного шока экспорт российской нефти из ключевых портов Балтики, по данным руководителя Института стратегических черноморских исследований Андрея Клименко, начал восстанавливаться.