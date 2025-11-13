Военный, ссылаясь на исследователей, заявил о сокращении биосферного слоя в определенных местах Черного моря.

Действия России в Черном море приводят к обеднению его биосферного слоя, водоем балансирует на грани. Об этом в эфире телемарафона сказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, комментируя информацию Центра национального сопротивления о зафиксированных выбросах метана возле временно оккупированного Крыма, что грозит превратить Черное море в мертвую зону.

По словам Плетенчука, многие эксперты в своих кругах уже называют Черное море "мертвым", потому что биосферный слой в этом водоеме довольно мал - всего 200 метров.

"То есть на всю огромную глубину живая зона небольшая именно потому, что на дне есть различные залежи. Соответственно, опасность, связанная с экологией Черного моря, присутствует постоянно. Воевать в нем, делать то, что делают россияне, пожалуй, точно не стоит, учитывая то, что здесь и так небогатый этот слой", - считает спикер ВМС Украины.

Военный добавил, что не может давать собственную оценку заявлению о выбросах метана, но точно знает, что в экологическом смысле Черное море "балансирует на грани".

Как отметил Плетенчук, есть сообщения от исследователей о том, что указанный биосферный слой в определенных местах Черного моря уже сократился.

Кроме того, представитель ВМС напомнил, что место, где находится незаконно построенный Россией Керченский мост, неблагоприятное для таких сооружений. Соответствующий опыт был во времена Второй мировой войны - в том месте уже строили мост, однако его впоследствии не стало, в частности, из-за природных процессов.

"Но раньше климатические условия были несколько иные. И, когда сходил лед, он такие конструкции просто сносил... Но, как вы видите, море сейчас фактически не замерзает - стало теплее. Почва при этом не изменилась. Когда они (россияне - УНИАН) эту конструкцию закладывали, якобы это учитывали. Но по факту - по состоянию на сегодня, после полученных повреждений, в том объеме, на который мост был рассчитан, он не используется и почему-то не восстанавливается", - сказал Плетенчук.

Что известно о выбросе метана у побережья Крыма

Недавно в Центре национального сопротивления заявили, что возле оккупированного Россией Крыма зафиксировано более 600 активных точек выброса метана, что является сигналом масштабной экологической катастрофы.

По информации источников ЦНС, самая высокая концентрация выбросов - в районе мыса Фиолент, Севастопольской бухты и Керченского пролива, где оккупанты активно бурят шельф, прикрывая это "геологоразведкой". Ученым, которые зафиксировали утечки, приказали "молчать" после утечки данных в публичное пространство.

В Центре отметили, что российские военные учения и военное строительство приводят к разгерметизации морского дна и неконтролируемым выбросам метана, который в 25 раз сильнее влияет на климат, чем CO₂. Это грозит превратить Черное море в мертвую зону, где не выживут даже глубоководные организмы.

"Под видом "освоения ресурсов" РФ разрушает экосистему Черного моря. Кремль оставляет после себя не развитие, а выжженную землю и удушенное море", - отметили в ЦНС.

Вред, который получает Черное море от войны

Заместитель директора по науке УкрНЦЭМ Виктор Коморин в интервью УНИАН рассказал, что война, которую РФ развязала против Украины, нанесла сильный ущерб Черному морю. С начала полномасштабного вторжения море подверглось значительной антропогенной нагрузке. В частности, увеличились объемы поступления в акваторию биогенных веществ, таких как азот, фосфор, нитраты и тому подобное. Их количество увеличивается из-за разрушения в результате обстрелов прибрежной инфраструктуры, загрязненной воды рек. Также в воду попадают тяжелые металлы, нефтепродукты, взрывчатые вещества, фрагменты различных боеприпасов, кораблей, самолетов, ракет, дронов. Вследствие этого водоем теряет производительность.

