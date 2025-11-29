По судам успешно отработали модернизированные морские дроны Sea Baby.

Морские дроны Службы безопасности Украины Sea Baby поразили в Черном море два подсанкционных нефтетанкера KAIRO и VIRAT, принадлежащих "теневому флоту" РФ. Как сообщили УНИАН источники в спецслужбе, это была совместная операция 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ с ВМС Украины.

По словам собеседника, по судам успешно отработали модернизированные морские дроны Sea Baby. Они могут преодолевать большие дистанции и оснащены усиленными боевыми частями.

На видео видно, что после попаданий оба танкера получили критические повреждения и фактически выведены из эксплуатации. Это нанесет существенный удар по транспортировке российской нефти.

Также отмечается, что во время атаки подсанкционные суда шли пустыми - они направлялись на загрузку в порт Новороссийск.

"СБУ продолжает активные действия по урезанию российских финансовых возможностей вести войну против Украины. Морские дроны Sea Baby вывели из строя суда, которые могли перевозить нефти почти на 70 млн долларов и помогали кремлю обходить международные санкции", - сообщил информированный источник в СБУ.

Удар по российскому кораблю

Как сообщал УНИАН, 25 ноября бойцы центра спецопераций "Альфа" СБУ совместно с Силами безопасности и обороны поразили дальнобойными беспилотниками ряд военных и логистических объектов морского порта "Новороссийск" (Краснодарский край, РФ). Он является вторым по величине центром экспорта нефти в России и главной базой Черноморского флота РФ.

В результате было зафиксировано попадание по инфраструктуре нефтетерминала (нефтеналивные стендеры и манифольды) и по позициям систем ПВО С-300/С-400.

Также поврежден большой десантный корабль проекта 1171, который находился у причала военно-морской базы.

