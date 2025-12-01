Летом его поверхность прогревается примерно до 29-30 °C, а зимой охлаждается примерно до 18-20 °C.

Далеко в Северной Атлантике, примерно в 900 километрах к востоку от Флориды, находится участок необычайно спокойной воды. Об этом пишет Earth.com.

Отмечается, что сильные течения обтекают его края, но внутри этого кольца поверхность образует длинные, плавные волны. У этого региона нет ни береговой линии, ни островов, но у него есть название: Саргассово море - часть океана, ведущая себя иначе, чем окружающая его вода.

На поверхности золотисто-коричневые водоросли, называемые саргассумом, собираются в рыхлые заросли. Крошечные газовые пузырьки удерживают водоросли на плаву, поэтому они скользят по волнам, а не тонут.

Видео дня

Креветки, яркая молодь рыб, бледные крабы и многие другие существа перемещаются в этом переплетении, используя его в качестве пищи, укрытия или и того, и другого. Саргассово море - единственное море, названное в честь растения, а не береговой линии.

Интересно, что субтропический круговорот Северной Атлантики - огромный круговорот воды, втягивающий воду со многих широт. Эти течения захватывают плавающий материал и удерживают его на месте. Эта закономерность помогает объяснить, почему здесь скапливается саргассум и почему это море имеет такой особый характер.

Растения и животные Саргассова моря

Сверху Саргассово море похоже на рассадник растений шириной 1280 км. Ученые называют дрейфующие маты "островами обитания", потому что водоросли обеспечивают тень, укрытия и источники пищи - всё в одном флаконе на поверхности океана.

Важно, что многие животные, которые в противном случае были бы беззащитны перед открытой водой, могут спрятаться в этом укрытии, чтобы избежать хищников.

Акулы-сельдевые плавают вдоль тусклых краев матов, в то время как бермудские качурки парят прямо над водой, хватая креветок и мелкую рыбу.

Исследования выявили более 100 видов беспозвоночных, цепляющихся за саргассовые маты, проводя всю свою жизнь на этих дрейфующих комках, пока маты окончательно не распадаются.

Интересно, что европейские и американские угри начинают свою жизнь под матами саргассовых матов в виде прозрачных личинок. Они плывут по океанским течениям на запад или восток, в зависимости от вида. Со временем они растут, меняют форму и скатываются в реки, которые могут простираться вплоть до Индианы, где могут жить десятилетиями в пресной воде. Достигнув зрелости, эти угри возвращаются в море и проделывают огромный путь к Саргассову морю, чтобы отложить икру и умереть. Они возвращаются в тот же обширный район, откуда начали свой путь, хотя нет никаких очевидных визуальных ориентиров, которые могли бы их направить. Эта способность до сих пор озадачивает зоологов.

Спокойный участок и климат

Важно, что Саргассово море также играет роль в климатической системе Земли. Летом его поверхность прогревается примерно до 29-30 °C, а зимой охлаждается примерно до 18-20 °C. Теплая, солёная вода движется на север, а более холодная возвращается на юг.

Этот обмен способствует поддержанию стабильных погодных условий по обе стороны Атлантики, определяя движение тепла и влаги в атмосфере.

Открытая вода также поглощает углекислый газ из воздуха, а крошечный планктон использует этот углерод для построения раковин. После гибели раковин многие из них опускаются на морское дно, унося с собой углерод и надолго задерживая его в атмосфере.

Более тёплые поверхностные слои препятствуют вертикальному перемешиванию, поэтому кислороду сложнее достигать глубины, а питательные вещества из глубин не так легко поднимаются, чтобы питать планктон. В статье сказано:

"Эти измерения, в сочетании с данными дрейфующих буев Argo и цветного спутникового сканирования, делают Саргассово море ключевым объектом для изучения закисления океана в открытой Атлантике".

Ловушка для рыбы

Отмечается, что Саргассово море находится в центре нескольких крупных поверхностных течений, поэтому сегодня этот спокойный регион собирает плавающий мусор со всей Северной Атлантики.

Эти петлеобразные потоки затягивают пластиковые пакеты, крышки от бутылок и брошенные рыболовные снасти и удерживают их во вращающейся воде. По данным одного исследования, на квадратный километр приходится около 200 000 обломков.

Грохот грузовых судов, проходящих сквозь саргассовые заросли, может заглушать низкочастотные крики проплывающих внизу кашалотов, а плавучие сети, запутавшиеся в водорослях, могут стать ловушкой для молодых черепах.

Климатические особенности Саргассового моря

Специальная омиссия называет этот регион "убежищем биоразнообразия" и призывает страны направлять суда в обход самых густых саргассовых зарослей и учитывать необходимость создания морских охраняемых зон.

Правительства также ведут переговоры о заключении договора о сокращении загрязнения моря пластиком и защите ключевых миграционных коридоров, проходящих через Саргассово море или вблизи него. Издание пишет:

"Изменения в этом море без берегов выйдут далеко за его пределы. Если Саргассово море потеряет свои особые условия, реки от Ньюфаундленда до Мексиканского залива будут загонять угрей в океан, где им придется тщетно искать место рождения, уничтоженное жарой".

Горбатые киты могут приплывать весной в поисках мест нагула, лишенных своей привычной добычи. Траектории штормов над Европой могут измениться, а Атлантический океан может аккумулировать еще больше избыточного тепла планеты.

Отмечается, что Саргассово море, которое на карте выглядит как пустое синее пятно, играет важную роль в климате и морской жизни Земли.

Кому принадлежат мировые океаны и моря

Согласно закону ООН, прибрежные страны или государства с архипелагами обладают суверенитетом над своими территориальными морями, то есть водами шириной до 22 км от их берегов, включая воздух над ними и морское дно под ними. Однако этот период может быть короче, если два государства расположены ближе друг к другу.

Вас также могут заинтересовать новости: