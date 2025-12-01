Эти самолеты эксплуатируют и Воздушные силы ВСУ.

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки известны своими высокотехнологичными истребителями. Они эксплуатируют тысячи самолетов, чаще всего из которых используются не продвинутые F-35 Lightning II или F-22 Raptor, а F-16 Fighting Falcon.

Как объясняет ресурс Slash Gear, эти многоцелевые истребители поражают во многих аспектах. Пилоты считают их самыми интересными для выполнения полетов.

"Характеристики F-16 сделали его одним из самых успешных боевых самолетов, которые когда-либо использовались. С момента ввода в эксплуатацию в 1979 году F-16 различных типов достигли коэффициента поражения 76:1, успешно сбив 76 воздушных угроз и потеряв лишь один самолет. Эта статистика затрудняет вывод из эксплуатации истребителя 4-го поколения", – говорится в материале.

Отмечается, что самолеты F-16 производятся компанией Lockheed Martin, которая позиционирует их как самые современные истребители 4-го поколения в мире. И это не преувеличение. F-16 неоднократно модернизировали и модифицировали в течение всего срока эксплуатации, поэтому он все еще маневренный и способен вести бой с врагом в любой точке мира.

Почему ВВС США продолжают полагаться на эти истребители

Несмотря на то, что с момента ввода в эксплуатацию первого такого истребителя прошло уже почти 50 лет, американские ВВС до сих пор активно их используют. В материале сказано, что в распоряжении американских войск сейчас около 840 самолетов F-16 различных моделей. Это больше, чем большинство стран имеет в своих воздушных силах. Всего же за эти десятилетия построили более 4550 этих истребителей, которые эксплуатируют 28 стран.

"Причина такой широкой популярности F-16 заключается в его надежности, способности выполнять многочисленные функции и приспосабливаться к различным условиям полета. Текущая модель, F-16V Block 70/72, является самой совершенной версией, которая когда-либо выпускалась. Она оснащена передовым радаром APG-83 AESA от Northrop Grumman, обеспечивающим ситуационную осведомленность на всем поле боя. Она также оснащена одним турбореактивным двигателем Pratt & Whitney F100-PW-229 или General Electric F110-GE-129", – поясняют авторы.

Такие характеристики позволяют истребителю развивать скорость до 2 Мах и преодолевать расстояние в 2002 мили (около 3220 км).

Какое оружие могут нести F-16

Истребители F-16 могут нести довольно большой спектр вооружения: различные ракеты, снаряды и бомбы, а также 20-мм пушку M61A1 Vulcan.

"Сюда входят различные типы ракет "воздух-воздух", противокорабельные ракеты, лазерные управляемые бомбы и тому подобное. Все эти характеристики и возможности гарантируют, что F-16 будет эксплуатироваться в течение длительного времени, поскольку это, бесспорно, один из лучших истребителей в парке", – констатирует ресурс.

