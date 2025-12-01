Оттуда враг запускает дроны, которые бьют по гражданской инфраструктуре Украины.

Украинские защитники поразили "жирную" цель во временно оккупированном Крыму. Речь идет о пусковом районе беспилотников "Шахед", которыми россияне терроризируют Украину.

Об этом сообщается на странице Командования Сил специальных операций Вооруженных сил Украины в Facebook. Вражескую цель поразили в ночь на 28 ноября

"Подразделения deep strike Сил специальных операций нанесли успешное поражение по району хранения и пуска ударных БПЛА типа Shahed вблизи мыса Чауда, что на временно оккупированной территории АР Крым", – говорится в сообщении.

Отмечается, что эту территорию, которая находится на юге оккупированного полуострова, российские захватчики постоянно используют для запуска ударных БПЛА различного типа, которые бьют по гражданской инфраструктуре Украины.

"Силы специальных операций продолжают принимать асимметричные действия для подрыва наступательных возможностей российской армии", – резюмировали военные.

Война в Украине: важные новости

Украинские защитники почти зачистили Купянск Харьковской области от российских оккупантов. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, сложные бои идут на других направлениях.

Тем временем специалист по системам радиоэлектронной борьбы и военной связи Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что на вражеском "Шахеде" впервые обнаружили ракету "воздух-воздух" Р-60. Он отметил, что такая комбинация предназначена для уничтожения вертолетов и самолетов.

Вас также могут заинтересовать новости: