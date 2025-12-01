В Украине 2 декабря будут выключать свет: когда не будет электроэнергии во вторник

Завтра, 2 декабря, во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии.
Как сообщили в "Укрэнерго", причиной введения ограничений являются последствия предыдущих российских массированных ракетно-дронных атак на энергообъекты.
Графики почасовых отключений будут применяться в течение всех суток объемом от 0,5 до 3 очередей. Графики ограничения мощности для промышленных потребителей будут действовать аналогично - с 00:00 до 23:59.
"Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - посоветовали в "Укрэнерго".
Отключение света - другие новости
1 декабря в Украине применяются круглосуточные графики ограничения потребления электроэнергии. Причиной введения ограничений традиционно были последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты Украины.
После массированной атаки в ночь на 29 ноября - седьмой за последние два месяца - на объекты энергетической инфраструктуры, без света остались более полумиллиона потребителей в Киеве, Киевской и Харьковской областях.
В частности, в столице из-за атаки врага без света остались жители части Оболонского, Соломенского, Шевченковского, Подольского, Голосеевского и Святошинского районов.