Он рассказал о моментах, которые нужно учитывать при подготовке ударов по врагу.

Военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак, комментируя удар по городу Энгельс в России, отметил, что украинские беспилотники "летят разными маршрутами". Об этом он сказал в эфире "КИЕВ24", отвечая на вопрос относительно очередной атаки по российскому Энгельсу.

"Я видел информацию о пяти беспилотниках. Вроде бы четыре были сбиты. Но по меньшей мере один прилетел. И именно россияне подтверждают, что было попадание уже на земле. И, опять же, не подтверждено, не верифицировано, но утверждают, что была повторная детонация", - отметил Ступак.

По его словам, повторная детонация - это признак, указывающий, что прилет был удачным и точным. "Что не просто на какой-то пустой ангар или просто в поле. То есть попало куда-то, где хранилось что-то. И теперь это что-то взрывается повторно. Кроме самого беспилотника. То есть предварительно осторожно говорим, что удар был точным, и надеемся на продолжение", - сказал военный эксперт.

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Он напомнил, что такие удары по аэродромам нужны потому, что это - стратегическая авиация и ракеты, которые летят по территории Украины. "Чем меньше носителей - тем меньше ракет. И чем дальше они вынуждены будут оттягивать самолеты, тем дольше им лететь, тем быстрее изнашиваются эти детали, эти самолеты", - отметил Ступак.

В то же время эксперт отметил, что это самолеты "прошлого века, прошлого тысячелетия". "На секундочку. Это 60-е - 70-е годы прошлого тысячелетия, века. Поэтому износ их идет капитальный", - сказал он.

На вопрос, в чем заключается сложность планирования таких операций, ведь это далеко от территории Украины, Ступак подчеркнул, что это "не делается по прямой".

"Нельзя прочертить прямую линию. Условно: "А давай мы из Харьковской области вон там, 694 километра - как раз нам хватает - давай, по прямой". Беспилотники летят по разным маршрутам. Они могут залетать, как россияне даже свидетельствовали, говорят: "Да это не от Украины летят, они залетают с нашей стороны". То есть они делают круг, они облетают вероятные места расположения систем противовоздушной обороны россиян, возможные или обнаруженные места расположения РЭБ", - отметил военный эксперт.

Кроме того, необходимо лететь или крайне низко, или облетать определенные физические препятствия, а также учитывать необходимое количество топлива.

"То есть это серьезная операция. Плюс, надо же знать, куда мы целимся. Аэродром же же большой, это не просто какое-то здание. Сегодня самолет стоит, например, в этом углу, а через два дня он может стоять в другом конце аэродрома. То есть надо знать конкретно, куда бить. Это большая работа", - пояснил Ступак.

Атака на Энгельс - что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 марта неизвестные беспилотники атаковали Энгельс Саратовской области России. Как пишет кремлевское агентство "РИА Новости", в Саратовской области пострадавших и разрушений инфраструктуры, предварительно нет.

Прокремлевский канал SHOT отмечает, что над городом было слышно от двух до четырех громких звуков взрывов. По словам очевидцев, "дрожали окна в рамах".

Впоследствии источники УНИАН подтвердили, что за этой атакой стоит Главное управление разведки Министерства обороны Украины. "Плановая работа ГУР. Цели поражены. Результаты уточняются", - сказал собеседник.

Как сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источник в ГУР, атаку осуществили БПЛА "Лютый".

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