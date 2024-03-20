Демилитаризация и декоммунизация Энгельса будет продолжена, отметили в ГУР.

Под утро 20 марта российский Энгельс Саратовской области РФ атаковали беспилотники украинского производства.

Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в Главном управлении разведки, атаку осуществили БПЛА "Лютый".

"Беспилотный дрон-камикадзе украинского производства "Лютый" прекрасно себя показывает. Демилитаризация и декоммунизация Энгельса будет продолжена", - сказал источник.

Атака на Энгельс 20 марта

В ночь на среду, 20 марта, неизвестные беспилотники атаковали Энгельс Саратовской области РФ. Как пишет кремлевское агентство "РИА Новости", в Саратовской области пострадавших и разрушений инфраструктуры, предварительно, нет.

Прокремлевский канал SHOT отмечает, что над городом было слышно от 2 до 4 громких звуков взрывов. По словам очевидцев, "дрожали окна в рамах".

Впоследствии источники УНИАН подтвердили, что за этой атакой стоит Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Плановая работа ГУР. Цели поражены. Результаты уточняются", - сказал собеседник.

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