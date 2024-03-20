Рано утром среды, 20 марта, дроны массированно атаковали российский Энгельс, где расположен военный аэродром. За этой атакой стоит Главное управление разведки Минобороны Украины.
Это подтвердил источник УНИАН в спецслужбах. Отмечается, что атака на Энгельс, - это работа ГУР, которая была результативной.
"Плановая работа ГУР. Цели поражены. Результаты уточняются", - сказал собеседник.
Зато в сети появились видео, на которых слышны громкие взрывы в Энгельсе. Россияне же убеждают, что якобы сбили четыре БПЛА, а повреждений нет.
Атака на Энгельс
В ночь на среду, 20 марта, неизвестные беспилотники атаковали Энгельсом Саратовской области РФ . Как пишет кремлевское агентство "РИА Новости", в Саратовской области пострадавших и разрушений инфраструктуры, предварительно, нет.
Прокремлевский канал SHOT отмечает, что над городом было слышно от 2 до 4 громких звуков взрывов. По словам очевидцев, "дрожали окна в рамах".