Рано утром среды в городе прогремела серия громких взрывов.

Рано утром среды, 20 марта, дроны массированно атаковали российский Энгельс, где расположен военный аэродром. За этой атакой стоит Главное управление разведки Минобороны Украины.

Это подтвердил источник УНИАН в спецслужбах. Отмечается, что атака на Энгельс, - это работа ГУР, которая была результативной.

"Плановая работа ГУР. Цели поражены. Результаты уточняются", - сказал собеседник.

Зато в сети появились видео, на которых слышны громкие взрывы в Энгельсе. Россияне же убеждают, что якобы сбили четыре БПЛА, а повреждений нет.

Атака на Энгельс

В ночь на среду, 20 марта, неизвестные беспилотники атаковали Энгельсом Саратовской области РФ . Как пишет кремлевское агентство "РИА Новости", в Саратовской области пострадавших и разрушений инфраструктуры, предварительно, нет.

Прокремлевский канал SHOT отмечает, что над городом было слышно от 2 до 4 громких звуков взрывов. По словам очевидцев, "дрожали окна в рамах".

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