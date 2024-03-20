В РФ утверждают, что ПВО сбила над городом четыре беспилотника.

В ночь на среду, 20 марта, неизвестные беспилотники атаковали Энгельсом Саратовской области РФ.

Как пишет кремлевское агентство "РИА Новости", в Саратовской области пострадавших и разрушений инфраструктуры, предварительно, нет.

Прокремлевский канал SHOT отмечает, что над городом было слышно от 2 до 4 громких звуков взрывов. По словам очевидцев, "дрожали окна в рамах".

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"Над Энгельсом был ликвидирован БПЛА. Система ПВО сработала своевременно и эффективно. Пострадавших и разрушенных инфраструктур при падении обломков предварительно нет", - сообщил местный губернатор цитирует ASTRA.

В Энгельсе находится авиабаза ВКС РФ "Энгельс-2". Она уже неоднократно становилась объектом атак БПЛА.

В то же время в Минобороны РФ отчитались, что якобы сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожено над территориями Белгородской (1 БПЛА) и Саратовской (4 БПЛА) областей.

Последние новости из Энгельса

Напомним, что в Энгельсе расположен военный аэродром оккупантов. В сентябре спутник компании Planet Labs зафиксировал на аэродроме "Энгельс" в Саратовской области РФ нарисованные стратегические бомбардировщики Ту-95.

В "ВЧК-ОГПУ" предположили, что россияне рисуют самолеты и накрывают их шинами, потому что аэродромы плохо защищены комплексами противовоздушной обороны.

Кроме этого, в Defence Express обратили внимание, что оккупанты неправильно нарисовали собственные самолеты. Один из рисунков оказался "гибридом Ту-95 и Ил-76".

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