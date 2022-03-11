Данные спутников показывают, что некоторые элементы колонны "переместились" в леса и засаженные деревьями районы.

Новые спутниковые снимки, сделанные в четверг, показывают, что российский военный конвой к северо-западу от Киева, растянувшийся более чем на 64 километра, "в значительной степени рассредоточился и передислоцировался".

Об этом сообщает Maxar Technologies, передает CNN.

По данным Maxar, спутниковые снимки показывают, что некоторые элементы колонны "переместились" в леса и засаженные деревьями районы возле Лубянки. Спутниковые снимки были сделаны в 11:37 по киевскому времени в четверг.

Буксируемая артиллерия и другая техника укрываются в редких зарослях деревьев возле Лубянки — примерно в пяти километрах к северо-западу от авиабазы ​​"Антонов".

В Берестянке — примерно в 15 км к западу от авиабазы ​​— несколько бензовозов и, по данным спутников, судя по всему, реактивные системы залпового огня, стоят в поле возле деревьев.

К юго-востоку от Иванкова — конца 60-километровой колонны — на проезжей части все еще можно увидеть несколько грузовиков и оборудование.

Напомним, ранее у села Мокрец на Киевщине у русских оккупантов отобрали 7 танков и 1 БРМ.

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