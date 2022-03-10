Полицейские будут помогать перекрывать прорывоопасные направления.

Министерство внутренних дел Украины создает сводный батальон Национальной полиции для усиления обороны городов.

Об этом первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин сообщил в интервью "Радио НВ".

"На днях принято решение о создании сводного батальона Национальной полиции, в частности, в Киеве, который усилит силы обороны Киева", - сказал он.

По словам замминистра, батальон будет выполнять задачи командования обороны Киева. Прежде всего - по борьбе с десантами противника.

"Будут помогать перекрывать прорывоопасные направления, а также выполнять другие поручения командующего", - объяснил Енин.

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