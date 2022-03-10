Под Киевом украинские военные показали новую "коллекцию" трофеев от оккупанта.

В результате боя у села Мокрец в Киевской области украинские военные обезвредили оккупантов. Как следствие, у русских минус 3 танка, ЗРК "Тор" и 2 МТЛБ. Среди "трофеев", которые удалось отобрать у армии страны-агрессора - 7 танков Т-72 и 1 БРМ.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина нуждается в больших объемах военной поддержки.

Он акцентировал, что теперь, когда вторжение произошло и русские войска разрушают украинские города и убивают мирных людей, Украина получает военную поддержку, но недостаточно.

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