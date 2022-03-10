Украинские военные похвастались трофеями, которые отобрали у оккупантов в бою под Киевом / Иллюстративное фото /REUTERS
В результате боя у села Мокрец в Киевской области украинские военные обезвредили оккупантов. Как следствие, у русских минус 3 танка, ЗРК "Тор" и 2 МТЛБ. Среди "трофеев", которые удалось отобрать у армии страны-агрессора - 7 танков Т-72 и 1 БРМ.
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина нуждается в больших объемах военной поддержки.
Он акцентировал, что теперь, когда вторжение произошло и русские войска разрушают украинские города и убивают мирных людей, Украина получает военную поддержку, но недостаточно.