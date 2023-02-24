Всю неделю многие украинцы вспоминают, что делали год назад, накануне дня, "когда началась война".

Кто-то в Харькове гулял с детской тележкой по Саржином яру. Кто в Буче готовил рассаду, любуясь закатом над Гостомельским аэродромом. Кто в Днепре начисто вымыл окна. Кто-то в Херсоне доделывал с ребенком поделки на школьную ярмарку. Кто-то во Львове сходил на тренировку по стрельбе. Кто-то в Николаевской области сфотографировал документы и сохранил в "облаке", а самые важные контакты выписал в блокнот. Кто-то в Киеве собирал чемодан, чтобы лететь в отпуск…

Было тревожно, но на самом деле никто не верил в войну, никто не ждал, что она будет такой. А многие не помнили, что война началась еще в феврале 2014-го.

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Улицы Киева - как кадры к фильму-апокалипсису

Девять лет назад, после подсаживания Украины на российскую газовую иглу, после введения в украинскую власть кучи российских шпионов и формирование штата коллаборантов на всех уровнях, после банального подкупа недалекого Виктора Януковича, которому фартануло сесть в кресло украинского президента, Кремль прибег к последнему аргументу – оружию.

Улицы Киева - как кадры к фильму-апокалипсису. Вот БТР, который таранит баррикаду возле Дома профсоюзов. Вот горят сами "профсоюзы", люди выпрыгивают из окон. Вот глаза парней и мужчин, которые прячутся за деревянными щитами и деревьями на Институтской. Вот ярко-голубая каска Устима Голоднюка. Вот фойе отеля "Украина" и тела, прикрытые грубыми одеялами. Вот настоящие реки крови, которые текут вниз, на Майдан…

В эти самые дни в Крыму появляются "неизвестные зеленые человечки". За операцию "Кримнаш" им даже будут вручать медали Минобороны РФ "За возвращение Крыма" (на обороте – дать "операции" - 20 февраля-18 марта 2014 года).

Все это время мир не слишком обращал внимание на "проблемы Украины"

Уже через неделю будут захвачены здания крымского правительства и парламента, а на Перекопском перешейке и Чонгаре войска Российской Федерации установят блокпосты. Еще через несколько дней, 1 марта 2014 года, Владимир Путин запросит в Совета Федерации "разрешение" на использование российских войск "до стабилизации общественно-политической ситуации в Украине", а в это время в Севастополь уже войдут большие десантные корабли Балтийского флота РФ.

Со следующего дня российские военные начали блокирование всех украинских воинских частей на полуострове, а 3 марта озвучили ультиматум: или сдавайтесь, или начнется штурм подразделений и частей ВСУ по всему Крыму... При этом, из Кремля продолжали врать на весь мир, что на Майдане украинцы сами себя постреляли, в Крыму хулиганят какие-то "силы самообороны".

Кстати, все это время мир не слишком обращал внимание на "проблемы Украины". Ведь намного интереснее было "праздник спорта" - зимняя Олимпиада-2014. И это еще больше развязало руки российскому диктатору: "проглотив" Крым, Россия взялась за создание "Новороссии" и попыталась расшатать ситуацию на украинских территориях от Харькова до Одессы. Но, получив отпор, Кремль удовлетворился Донбассом. Ненадолго.

Все это понемногу, месяц за месяцем, год за годом, привело до 24 февраля 2022-го

Все мы знаем, что было дальше. Как Небесная сотня превратилась в небесные тысячи. Как Крым стал "не бутерброд" и был "выведен за скобки" переговоров. Как появились Минские договоренности. Как ощущение опасности для большинства притупилось. Как российская пропаганда захватывала мозги европейцев, а российские деньги – карманы европейских политиков…

Все это понемногу, месяц за месяцем, год за годом, привело до 24 февраля 2022-го.

Но год назад большинство из нас, чувствуя общую тревожность, максимум, ожидали обострения на Донбассе. Возможно, с дальнейшими попытками россиян выйти к Азовскому морю, ведь в Москве в последние годы не слишком скрывали, что "сухопутный коридор в Крым" им позарез нужен. Но наступление на Сумы, Харьков, Чернигов, Киев, Николаев для большинства стало шоком.

Российские бомбы полетели в иллюзии, что с Россией можно о чем-то договариваться и как-то сосуществовать. Появилось осознание, что российская недоимперия не планирует останавливаться, если ее не остановить. Это дается большими потерями и большой болью. Но, возможно, эта боль позволит больше никогда не забывать, кто враг и когда началась война.

Татьяна Урбанская