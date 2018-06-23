Четыре года назад события в Украине развивались так стремительно, что уследить за ними в режиме реального времени и ничего при этом не упустить, не представлялось возможным. Пока Киев пытался осознать, каким чудовищем нужно быть, чтобы запросто дать добро на убийство граждан своей страны в самом ее центре – в двух шагах от главной площади, в Крыму, «под шумок», стартовала российская операция «Крымнаш».

Хотя российская пропаганда продолжает кормить россиян байками, что Крым добровольно присоединился к России, в украинском законодательстве закреплена официальная дата начала российской агрессии – 20 февраля. Конечно, на первых порах в Кремле это всячески отрицали. В частности, президент РФ Владимир Путин 14 марта 2014 года заявлял, что «зеленые человечки», которые шастали по Крыму с середины февраля 2014 года - это «местные силы самообороны». Уже через месяц, 17 апреля того же года, Путин сказал, что «за спиной сил самообороны встали наши военные», а еще через полгода, 17 ноября 2014-го, признался, что «наши вооруженные силы блокировали вооруженные силы Украины в Крыму»…

Один из в деле о госизмене Януковича, экс-депутат российской Госдумы Илья Пономарев в суде заявил, что решение об аннексии Крыма было принято «по инициативе лично Путина в ночь с 22 на 23 февраля 2014 года». А план по захвату части территории «возник у Путина очень эмоционально». «Четкого плана не было. Какой-то план, наверное, был – но это был не единственный план и события точно не по нему развивались. Решение о том, что Россия будет аннексировать Крым было принято в ночь с 22 на 23 февраля, в том числе военными действиями», - сказал он в ходе судебного заседания.

Вместе с тем, из главных доказательств лжи и лично Владимира Путина, и всей российской политической верхушки относительно того, что в России не готовились к присоединению Крыма, а действовали спонтанно после «свержения в Киеве законного президента Украины Януковича» 22 февраля 2014 года, стала ведомственная награда министерства обороны РФ – медаль «За возвращение Крыма». На ней четко выгравированы даты проведения операции – «20 февраля-18 марта 2014 года». То есть, «возвращение» было запланировано до того, как Янукович сбежал.

За четыре года и в Москве, и в Киеве были озвучены десятки версий того, как происходил захват Крыма. В какие-то из них просто хотелось верить, а какие-то выглядели откровенным фейком… Сегодня высокопоставленные участники тех событий, находясь под присягой, дают свидетельские показания в суде в деле о государственной измене сбежавшего в РФ экс-президента Украины Виктора Януковича. Что дает основания полагать – озвучиваются факты, а не выдумки. УНИАН, проанализировав их выступления, попытался воссоздать реальную картину аннексии Крыма, дабы понять – почему четыре года назад украинскую автономию, как говорится, сдали без боя.

Откуда появились «вежливые люди»

Одним из свидетельств переброски российских военных из других регионов РФ в Крым стали и признания самих военнослужащих, сделанные российским СМИ. К примеру, через год после аннексии житель Камбарки (Удмуртия) Константин Федоров рассказал российской газете «Комсомольская правда», что «служил по контракту морским пехотинцем в Краснодарском крае. 22 февраля (когда Янукович, согласно свидетельств сотрудника Управления госохраны, экс-охранника беглого экс-президента Виктора Резниченко, еще находился в Харькове, - УНИАН) нас подняли по тревоге и за несколько суток перебросили в Севастополь. А затем - в Керчь и поставили задачу - охранять городской порт и украинскую военную часть».

«Мы вели себя максимально вежливо и ни с кем не разговаривали. А провокации были сплошь и рядом. Молодые люди организовывали возле нас митинги, подставные женщины кричали: «Верните наших сыновей!»», - рассказал российским журналистам один из «вежливых людей».

Согласитесь, «провокации», на которые он обращает внимание, свидетельствуют о том, что в Крыму отнюдь не все были рады появлению российских военных без опознавательных знаков и не очень-то стремились «в родную гавань».

Помимо этого, в 2015 году в интервью российскому государственному информагентству РИА новости экс-командующий Черноморским флотом РФ, адмирал в отставке Игорь Касатонов признавался, что неизвестные «зеленые человечки» в Крыму - «вежливые люди» - были российским армейским спецназом. То есть, никакой самообороной Крыма на полуострове и не пахло.

По его словам, «ЧФ подготовил плацдарм, офицеры знали, что творится вокруг, где расположены украинские части, сценарии развития событий прорабатывались на картах. То есть Черноморский флот со своими задачами справился — были доставлены «вежливые люди», с 27 на 28 февраля был взят Верховный совет Крыма».

Также он рассказал, что, фактически, под передислокацию военных ЧФ РФ была замаскирована переброска в Крым диверсионных подразделений, наводчиков, проводников, которые действовали вместе с группировкой флота: «Мне рассказывали, что украинцы получали информацию о том, что в феврале на Каче была заявлена посадка трех вертолетов, а сели шесть, на Гвардейском заказана посадка одного Ил-76, а сели три…».

Сейчас, спустя четыре года, об этом же в своих свидетельских показаниях говорит бывший исполняющий обязанности министра обороны Украины, генерал-полковник Михаил Коваль. Правда, с некоторыми «поправками». К примеру, самолетов Ил-76 было не три, а восемь, вертолетов не шесть, а одиннадцать. «Заявляли один самолет Ил-76 на аэродром в Гвардейске, а прилетело восемь. Вот вам и «зеленые человечки»! 31-я воздушная миротворческая бригада из Ульяновска и 104-й парашютно-десантный полк из Псковской области… Проходит короткое время и вместо трех анонсированных вертолетов на учения Черноморского флота прилетает 11. Девочке-пограничнику просто смеются в лицо», - рассказал он.

По словам Коваля, наличие в Крыму Черноморского флота давало возможность «под видом специалистов провести рекогносцировку к своим объектам, иметь проводников из числа местного населения и стремительно выходить, после того как приземлились, к объектам».

Собственно, то, что россияне чувствовали себя и в Крыму, в примыкающих к нему областях Украины, почти как дома, и позволило двум российским вертолетам в ночь с 22 на 23 февраля приземлиться возле Бердянска, чтобы забрать Януковича и его свиту в Крым. По словам сотрудника УГО Виктора Резниченко, с этим «грузом» на борту вертолеты совершили несколько перелетов между крымскими аэродромами, на которых уже были российские военные.

Получается, что в Украине знали об усилении российской военной группировки на полуострове, но ничего не предпринимали?

Реакция на интервенцию

Все участники судебного процесса по делу о госизмене Януковича признают – кое-что знали и, насколько могли, что-то предпринимали.

По словам экс-начальника Генштаба, генерал-полковника Владимира Заманы, данные разведки о том, что в Крыму активизировались россияне, начали поступать еще за месяц до начала «возвращения Крыма», с 20 января 2014-го. Но режим Януковича данные разведки проигнорировал. Впрочем, и после того, как Янукович сбежал, ситуация кардинально не изменилась. По словам Заманы, он лично сообщил о ситуации в Крыму и.о. президента Александру Турчинову и секретарю СНБО Андрею Парубию: «Но мне было сказано, мол, наши европейские партнеры подсказывают не делать резких движений»…

Поэтому, несмотря на то, что в это время по полуострову уже вовсю шастали российские «зеленые человечки», Киев, в первые дни российской интервенции, не терял надежды договориться с крымскими властями и успокоить ситуацию. К примеру, и.о. министра МВД Арсен Аваков и и.о. главы СБУ Валентин Наливайченко рассказали в суде, что прилетали в Крым 23-24 февраля, чтобы встретиться с Януковичем. Но, как уже было сказано выше, вернулись в столицу не солоно хлебавши. Единственное – попытались успокоить крымчан, рассказав на пресс-конференции, что «страна возвращается в русло мирного диалога». «Янукович знал, что я прибыл в Крым. Он избегал встречи, исчез на территории российской военной базы», - рассказал Аваков.

А по словам Наливайченко, именно с 24 февраля 2014 года СБУ начала собирать доказательства аннексии. В частности, речь идет о письме Януковича к Путину с призывом ввести российские войска в Украину. «Это письмо легло в основу тех двух резолюций ООН, которые признают Россию агрессором», - заявил он.

К сожалению, крымская тема в Киеве в те дни все равно была на втором плане. Первый вопрос, который срочно нужно было решать в столице – не допустить безвластия. Но пока Турчинову удавалось кое-как удерживать в рабочем состоянии высший орган власти в стране – Верховную Раду, ситуация в регионах оставляла желать лучшего.

Другими словами, несколько дней, которые парламент потратил на собственное переформатирование и назначение исполняющих обязанности на ключевые должности в государстве взамен сбежавших вместе с Януковичем чиновников, были упущены, что, в результате, привело к захвату российскими «вежливыми людьми» Верховного совета Крыма и Совета министров Крыма в ночь с 26 на 27 февраля.

На следующий день, 28 февраля, пока нынешний президент Украины Петр Порошенко, а тогда – депутат Верховной Рады, уполномоченный коллегами на переговоры с руководством крымского парламента, летал посмотреть на закрытые двери Верховного совета Крыма - «лично убедился, что здание закрыто и окружено «зелеными человечками» - военными регулярных сил РФ и цепью лиц в камуфляже, которые себя называли «крымской самообороной», но координировались офицерами спецслужб РФ» - в Киеве проходило историческое заседание СНБО, стенограмма которого попала в СМИ в 2016 году и буквально взорвала информпространство.

Тогда Турчинов озвучил опасение, что «руководство РФ реально рассматривает вопрос аннексии» Крыма. Об этом, в частности, свидетельствовали доклады о переброске Россией своих военных в Крым. «Самолеты садятся на подконтрольный им аэродром, согласно договору о базировании ЧФ РФ», - сказал тогда руководитель службы внешней разведки Виктор Гвоздь.

«Запишите в решение: немедленно закрыть авиапространство над Крымом», - заявил Турчинов.

«Это не поможет. Они посадят самолеты при помощи военных диспетчеров. Но делать это надо», - сказал и.о. министра обороны Украины Игорь Тенюх.

Это сейчас, в суде по делу о госизмене Януковича, Тенюх говорит, что его план «идти на прорыв» в Крыму не был поддержан. Однако на пресловутом заседании СНБО 28 февраля он же сообщил, что «готовность выполнить приказ относительно применения оружия будет 1,5-2 тысячи [украинских военнослужащих] максимум». В то же время, по его же словам, российские подразделения, в том числе, спецназ ГРУ ГШ РФ, на тот момент уже превышали 20 тысяч человек. Более того, заявил, что РФ, конечно, не имеет права без уведомления увеличивать численность своего военного контингента, но «мы не контролируем увеличение их войск как воздушными коридорами, так и морским путем, их десантные корабли выходят на любую точку побережья».

Да, действительно, потом, уже в марте, в самых первых его числах, Тенюх, согласно его свидетельским показаниям, дал приказ и разрешение открывать огонь по лицам, которые будут пересекать границы воинских частей в Крыму. «Я поставил задачу «держать оборону», не допускать захвата частей, чтобы у нас было время привести свои силы в состояние готовности, до принятия политическим руководством решения на применение Вооруженных сил», - сказал он.

Но, по разным причинам, этот приказ в Крыму не выполнялся.

Хроники предательства

Одна из причин – отсутствие армии, способной дать отпор россиянам. Причем, из свидетельских показаний секретаря СНБО, а в период захвата россиянами Крыма и.о. президента Украины Александра Турчинова следует, что достаточного количества боеспособных частей не было как на самом полуострове, так и на материке. Хотя и он, и другие политики в те дни заявляли о высокой боеспособности армии. «Думаю, что суд понимает. Если бы я в те дни вышел и сказал: «Друзья, у нас нет армии, вас некому защитить, некому, к сожалению, выполнять мои приказы» - в стране мог бы начаться хаос», - рассказал он в суде.

На самом же деле ситуация, по его словам, была крайне плачевной. «Когда утром (27 февраля 2014 года, - УНИАН) мне сообщили, что спецназ РФ захватил административные здания в Крыму, я сразу дал приказ руководителям внутренних войск, базирующихся в АР Крым, окружить парламент и Кабмин, подготовить его захват и провести операцию по его освобождению. Через несколько часов мне сообщили, что, к сожалению, они смогли лишь провести окружение этих зданий, но под давлением агрессивно настроенных гражданских не смогли выполнить задачу и вынуждены были разойтись», - сообщил Турчинов.

«Мы узнали о вторжении российских войск не 24 февраля, а 27-го, когда была захвачена Верховная Рада Крыма. Хотя на самом деле вторжение началось еще 20 февраля», - сказал он и добавил, что чиновники и офицеры из Крыма не торопились сообщать об этом в Киев.

По его словам, в те дни на полуострове против Украины сработало несколько факторов. Первый – украинские военные, окруженные российскими спецназовцами в своих крымских частях, не могли на тот момент преодолеть психологический барьер и стрелять по оккупантам на поражение.

Второй – это не позволяла сделать и тактика российских спецназовцев, которые во время захвата военных объектов выставляли перед собой гражданских. Да, да, то самое, озвученное Путиным 4 марта 2014 года, «мы будем стоять за спинами женщин и детей».

И третий – измена присяге множества военнослужащих, которые жили и служили на полуострове. В частности, в своих свидетельских показаниях экс-министр обороны Игорь Тенюх отметил, что из 12 тысяч украинских военных в Крыму изменили присяге 10 тысяч. Среди предателей был экс-начальника Генштаба ВСУ Юрий Ильин. В свою очередь, экс-командующий ВМС Украины Сергей Гайдук в суде по делу о госизмене Януковича рассказал, что в рядах предателей оказался и на тот момент командующий ВМС Украины Денис Березовский, что позволило россиянам увеличить интенсивность захвата украинских военных частей.

Что касается претензий к политическому руководству страны в том, почему они не обеспечили освобождение Крыма с помощью регулярных частей украинской армии с материка, Турчинов объяснил: в те дни над Украиной нависла угроза вторжения 200-тысячной российской армии на севере и востоке. «По сообщениям украинской разведки и иностранных партнеров, на северной и восточной границах Украины началась концентрация вооруженных сил российской армии для подготовки вторжения на материковую часть Украины», - заявил он.

Поэтому, по его словам, 5 тысяч боеспособного войска перебросили на защиту этих рубежей.

«Те, кто бежал в РФ, сдали очень много секретной информации... Руководитель Службы внешней разведки Виктор Гвоздь сообщил мне, что по данным, которые он получил от своих источников в РФ, на 1 марта [2014-года] готовится решение парламента (РФ) о введении войск в Украину. Он также сказал, что, по его информации, есть обращение Януковича по этому поводу», - заявил Турчинов.

Собственно, всем этим, отчасти, можно объяснить и тот факт, что политики не решились ввести в стране военное положение. Во-первых, потому, что его решим просто некому было обеспечивать. Ну, а, во-вторых, это не позволило бы провести выборы и закрепить легитимность власти.

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Что было дальше – не секрет. Письмо Януковича к Путину с просьбой ввести войска стало плохим объяснением аннексии Крыма в Совбезе ООН, но хорошей причиной для России продолжить агрессию, прикрываясь тезисами о «защите русскоязычного населения» в Украине.

Татьяна Урбанская