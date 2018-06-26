Белая книга для Путина - эксклюзивное право на ложь

Согласно официальному сообщению, доклад российского внешнеполитического ведомства своему фюреру обобщает «многочисленные факты нарушений прав человека и принципа верховенства права» в Украине в период с конца ноября 2013 года по конец марта 2014 года. В основу Белой книги «легли информационные материалы российских, украинских и некоторых западных СМИ, высказывания лидеров «новых властей» Украины и их сторонников, свидетельства очевидцев, а также наблюдения и интервью с места событий, собранные российскими НКО (некоммерческими организациями)».

Подопечные Сергея Лаврова утверждают, что «в результате насильственного захвата власти и антиконституционного переворота» в Украине произошел «развал легитимной государственной власти, воцарился правовой произвол». В МИД РФ обращают внимание, что после этого в Украине обыденными стали ультранационалистические, экстремистские и неонацистские настроения.

В стране, в которой 23 года мирно уживались украинцы, русские, белорусы, молдаване, крымские татары, болгары, венгры, румыны, поляки и представители других национальностей, МИД РФ за четыре месяца «накопал» массовое проявление расизма, ксенофобии и этнической нетерпимости.

Также россияне обнаружили в многоконфессиональной Украине религиозную нетерпимость. А зародыш новых реформ и необходимость люстрации, к которой стремится украинское общество, «братья» считают репрессиями, сопровождающимися физическим насилием и откровенным бандитизмом.

Как отметили в ведомстве, «основная задача Белой книги – заострить на этих фактах внимание международного сообщества и ключевых международных структур в сфере прав человека, а также профильных неправительственных организаций, которые пока не проявили должного и непредвзятого внимания к вопросу выявления и привлечения к ответственности виновных в указанных нарушениях». «Прославлению нацистов

и их бандеровских приспешников должен быть как можно скорее положен

конец солидарными усилиями украинского народа и международного сообщества», - отметили российские дипломаты в своем докладе.

Права человека

В первом блоке, Белой книги - «Нарушения права на жизнь, общественного порядка и безопасности, применение пыток, бесчеловечное обращение и совершение беззакония» - МИД РФ приводит выдержки из Международного пакта о гражданских и политических правах и Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также хронологию событий в Киеве в собственной, весьма вольной, интерпретации. После прочтения создается впечатление, что «человеком» российские дипломаты считают, разве что, сотрудника правоохранительных органов, чиновника или депутата. Остальные участники событий в Украине, как бы и не люди.

В частности, в докладе упоминается «создание» 26-27 ноября 2013 года «неформального объединения «Правый сектор», под брендом которого, по мнению российских дипломатов, «происходила дальнейшая мобилизация национал-радикальных активистов для участия в мятеже Евромайдана». Собственно, далее в Белой книге речь идет о том, что 30 ноября и 1 декабря именно демонизируемый российской пропагандистской машиной Правый сектор, с примкнувшими к ним другими «радикалами», организовывает «обучение тактике силового противостояния сотрудникам правоохранительных органов», а потом начинает захват зданий.

Примечательно, что в этой части доклада российский МИД преднамеренно упускает из виду жестокий разгон безоружных участников Евромайдана сотрудниками спецподразделения «Беркут» в ночь с 29 на 30 ноября. Цинизм российского внешнеполитического ведомства в этом случае проявляется еще и в том, что в Международном пакте о гражданских и политических правах, статьи которого дипломаты приводят вначале раздела, речь идет, в частности, о том, что «признается право на мирные собрания». И как раз такое мирное собрание «Беркут» разогнал в упоминаемое время.

Дальнейшая «хронология» событий в Украине, по версии МИД РФ, также расходится с реальностью и статьями Международного пакта. К примеру, российские дипломаты скромно умалчивают о принятии режимом Януковича (в обход регламентным процедурам Верховной Рады, простым поднятием рук) пакета «диктаторских законов», ограничивающих права граждан. Зато в докладе красочно описаны события, спровоцированные принятием этих законов: «19–25 января 2014 года боевики из Правого сектора вступили в ожесточенные столкновения с силами правопорядка на ул. Грушевского. Свыше 300 человек (большинство из них милиционеры) получили ранения».

К сожалению, сотрудники российского внешнеполитического ведомства не считают нужным указать в своем докладе, что задержание десятков активистов в эти дни правозащитники из Хельсинского союза по правам человека сравнили с захватом заложников. «Прошу внести сведения о преступлении в Единый реестр досудебных расследований и немедленно начать уголовное расследование, в ходе которого выяснить личности потерпевших от преступления, а также всех лиц, причастных к захвату и удержанию заложников. Немедленно принять все необходимые меры для освобождения пострадавших, на данный момент все еще держатся в качестве заложников...», - говорилось в заявлении исполнительного директора организации Аркадия Бущенко, которое было направлено министру МВД, главе СБУ и генеральному прокурору страны.

Впрочем, россияне недоговаривают или перекручивают факты и в других разделах своего доклада. К примеру, что касается нападений на журналистов и препятствованию работы СМИ. В частности, в тексте говорится, что «нарушения прав работников СМИ в ходе «революционных событий» были беспрецедентными». «Один журналист (Вячеслав Веремий) был убит, 167 сотрудников СМИ были ранены, десятки подверглись разного рода нападениям. Наличие редакционного удостоверения или надписи «пресса» на одежде не спасали от нападений и уничтожения профессиональной техники», - написали сотрудники МИД РФ.

Здесь россияне «дипломатично» умалчивают, что все эти нападения были организованы режимом Януковича или происходили с молчаливого согласия и при полном попустительстве правоохранительных органов. К примеру, Вячеслав Веремий был убит в непосредственной близости от Киевского главка МВД. И не просто «неизвестными в масках с битами и огнестрельным оружием», а участниками Антимайдана.

Кроме того, сотрудники МИД РФ страдают забывчивостью и относительно похищений участников акций протеста из больниц, пыток и убийств. В частности, в докладе нет ни слова о пытках активиста Евромайдана Михаила Гаврилюка, которого «беркутовцы» раздели донага и выставили на 20-ти градусный мороз (видео издевательств в открытых источниках разместили сами правоохранители).

Россияне не посвятили ни слова и Юрию Вербицкому, который, после похищения из больницы был найден мертвым в лесу под Борисполем. Также в Белой книге нет упоминания о том, что, получив огнестрельные ранения, погибли активисты Евромайдана Михаил Жизневский и Сергей Нигоян.

Зато в нескольких абзацах доклада речь идет о пытках в СИЗО задержанного СБУ самопровозглашенного «губернатора» Донецкой области Павла Губарева. По данным российских дипломатов, после задержания 6 марта «он был несколько раз жестоко избит и находится в коме». Более того, «появилась информация о том, что Губарева не просто избивали, а пытали».

Примечательно, что 12 марта жена Губарева Екатерина сообщила на его странице в социальной сети, что «он улыбается и передает всем призыв продолжать борьбу». А 17 марта соратники Губарева и вовсе подтвердили, что российские дипломаты, использовавшие в своем докладе лживую информацию, являются «злоумышленниками»: «Информация об его избиении по дороге из Донецка в столицу точно не подтверждается. Мы не исключаем, что данная информация вброшена в СМИ злоумышленниками».

Демонизация Правого сектора

В целом, в «хронологии» для Путина российские дипломаты скудно делятся информацией: «18–21 февраля 2014 года в Киеве возобновились масштабные уличные беспорядки, в ходе которых, по данным Минздрава Украины, погибли 77 человек (включая 16 сотрудников правоохранительных органов), свыше тысячи человек пострадали». В этот период МИД РФ не дает ни одного упоминания о взаимодействии сотрудников спецподразделений МВД с проплаченными участниками Антимайдана, устроившим бойню в Мариинском парке. Правый сектор, правда, тоже не упомянут.

Зато лидеру этого движения Дмитрию Ярошу посвящен целый абзац в описании событий 21 февраля. Российские дипломаты, в частности, отмечают, что «Ярош заявил, что в Соглашении (Соглашение, подписанное представителями оппозиции и Виктором Януковичем — УНИАН) отсутствуют четкие обязательства относительно отставки Президента, роспуска Верховной Рады, наказания руководителей силовых ведомств и исполнителей «преступных приказов». Он назвал Соглашение «очередным замыливанием глаз» и отказался его выполнять».

Учитывая, что, согласно тексту соглашения, выполнять его должны были парламент, правительство и президент, который сбежал из страны на следующий день, упоминание, в этом контексте, лидера Правого сектора выглядит вовсе нелепым.

Не менее нелепым выглядит и пункт доклада о создании «Ярош югенда». Дословно, российские дипломаты отчитались перед Путиным так: «23 марта 2014 года лидеру Правого сектора Ярошу передали имущество

и фонды 23-х детских оздоровительных лагерей для подготовки молодежного резерва Национальной гвардии Украины. Молодежное крыло Правого сектора состоит из несовершеннолетних футбольных ультрас и сторонников украинского национализма... Бойцов молодежного крыла националистов, которых все чаще называют «Ярош югендом», в детских лагерях будут обучать основам военного дела, диверсионной борьбе, приемам рукопашного боя и минно-взрывному делу. Набор молодежи ежедневно ведется вербовочными службами территориальных командований Национальной гвардии».

Еще одним свидетельством существования МИД России в параллельной реальности являются, к примеру, такий пункты доклада: «23 февраля 2014 года Правый сектор обложил данью магазины Киева. Деньги взимаются за «охрану» или «в конце февраля 2014 года незаконные вооруженные формирования захватили административный корпус киностудии имени А. Довженко. Захватчики потребовали открыть им доступ к цеху с оружием (какое может быть оружие на киностудии, российские дипломаты, впрочем, не упоминают - УНИАН) и пиротехникой».

По мнению сотрудников МИД РФ, Правый сектор, естественно, наводил страх не только на Киев и киевлян, но прошелся и по другим регионам. Особенно «досталось» Крыму и Востоку Украины, где нападениям, в основном, подвергались «горожане, носившие на груди георгиевские ленточки».

Так, в зазеркалье россиян, «киевский режим санкционировал штурм» здания парламента Крыма в конце февраля. Причем, в нападении участвовали не только Правый сектор, а «боевики террористических организаций «Аль-Каида» и «Хизб ут-Тахрир», а также сочувствующие им крымские татары-ваххабиты». «В результате массированной атаки погибли мирные граждане, вставшие на защиту административного здания от нападения боевиков», - говорится в докладе российских дипломатов.

О «зеленых человечках», которых сам Владимир Путин позже признал российскими военными, конечно, ни слова. Зато 8 марта «активисты украинских праворадикальных организаций во время празднования 200-летия Т.Г. Шевченко в Симферополе выкрикивали экстремистские лозунги, пытались перед фотокамерами специально приглашенных западноевропейских журналистов устроить инсценированную потасовку с демонстрацией «пострадавших» от рук крымчан».

Такие же «радикалы», по мнению российских дипломатов, напали 8 марта на активистов, «возвращавшихся с митинга против действующей киевской власти» в Харькове. А 13 марта совершили такое же «нападение» в Донецке: «В результате столкновений один человек погиб, большое количество были ранены».

Напомним, в этот день в Донецке на митинг сторонников единой Украины напали агрессивно настроенные пророссийские активисты. И убитый, и раненые — участники проукраинской акции. Более того, погибший - активист областной парторганизации ВО «Свобода» Дмитрий Чернявский.

«Дипломатическое» вранье

Необычайно интересным является раздел Белой книги, посвященный дискриминации по этническому и языковому признаку, ксенофобии и расовому экстремизму, а также подстрекательству к расовой ненависти. К фактам, подтверждающим эти постулаты, российские дипломаты, например, не постеснялись отнести проведение в ночь на 1 января на Евромайдане рождественского вертепа. Действо, которое для многих украинцев является неотъемлемым атрибутом новогодних праздников, МИД РФ постарался превратить в антисемизм. Возмущение россиян, в частности, вызвала роль в вертепе народного депутата от ВО «Свобода» Богдана Бенюка, который изображал жида. «Его монолог был актуализацией традиционных антисемитских стереотипов в современных украинских реалиях», - отмечают российские дипломаты в докладе Путину.

В этой связи отдельно хочется обратить внимание подопечных Сергея Лаврова на тот факт, что в вышеупомянутом вертепе «участвовал» и хозяин Кремля Владимир Путин. Его роль, условно обозначенную «Газовый король», виртуозно исполнил украинский поэт Артем Полежака.

Впрочем, выдавать желаемое за действительное российские дипломаты в своем докладе пытаются и распространением обычных слухов, которые, вполне вероятно, придуманы ими же. К таковым, к примеру, можно отнести сообщение, что 14 марта в Киеве «группа неонацистов выследила хасидскую супружескую пару (граждане Израиля и США), направлявшуюся в синагогу. Преследуемые в последний момент успели запрыгнуть в такси, в которое полетели камни».

Не менее дущещипательной выглядит история некоего Дмитрия Н. из Харькова, который стал свидетелем избиения национал-радикалами девушки «за то, что она разговаривала по мобильному телефону на русском языке».

Кроме того, сотрудники МИД РФ в Белой книге дважды упоминают «страшилку», в которой около 30-ти человек в Днепропетровске «жестоко избили группу местных подростков» за то, что те не ответили на приветствие «Слава Украине!». «Сообщения о таких бандеровских патрулях в Днепропетровске стали регулярными. Город оказался наводнен вооруженными молодчиками, которые патрулируют улицы и адресуют прохожим бандеровское приветствия «Слава Украине!». Если ответ будет неправильным, или человек промолчит, то его избивают. Нередко преступления происходят прямо на глазах у милиции, но «правоохранители» стараются в это не вмешиваться», - говорится в докладе.

Примечательно, что в разных разделах доклада эта история несколько видоизменяется. В частности, российские дипломаты путаются, когда именно происходят описываемые ими события — 16 или 17 марта — и кто именно совершает преступления. Поскольку 16 марта на подростков «нападают» радикал-националисты, а 17-го — представители «экстремистской организации Правый сектор». В первом случае это «вооруженные молодчики», во втором — люди «в камуфляжной форме, с палками и электрошокерами».

Отдельно следует упомянуть и откровенную ложь, которую российские дипломаты в Белой книге «впаривают» хозяину Кремля под видом аналитической работы, несмотря на то, что ранее за эти же «факты» уже были уличены во вранье. К таковым, к примеру, можно отнести историю о более 30-ти севастопольских моряков, пострадавших «от грабежа и разбоя в киевском аэропорту Борисполь». Такую информацию российским СМИ поведал депутат горсовета Севастополя. В то же время, в Борисполе были весьма удивлены этим фактом, поскольку, на момент появления истории в СМИ, из Киева в Крым несколько дней не было ни одного авиарейса.

Еще одной ложью, которую МИД РФ упорно продолжает публиковать, является история с «ограблением» пассажиров поезда № 65 «Москва — Кишинев» 21 марта, которое, якобы, совершили представители украинской повстанческой армии во время остановки поезда в Виннице. «Вошли люди в форме украинской повстанческой армии и занялись «проверкой документов». При этом граждан, предъявивших российские паспорта, заставляли сдавать имевшиеся у них деньги и золотые украшения. Попытки ограбленных подать соответствующие заявления в местные органы внутренних дел окончились безрезультатно. Милиция отказалась принимать такие заявления», - расписывают «ужасы» российские дипломаты в Белой книге.

Напомним, 24 марта в пресс-службе управления МВД Украины на Юго-Западной железной дороге сообщили, что от Винницы до Жмеринки в вышеупомянутом поезде ехали милиционеры, которые принимали заявление об ограблении от одной из пассажирок поезда. В милиции подчеркнули, что потерпевшая «не сразу заметила пропажу денежных средств». То есть, это никак не «ограбление людьми в форме УПА», как это пытались представить российские дипломаты, а обычная кража. К слову, в тот же день украинский МИД выразил удивление комментариями своих российских коллег. «Если наряд милиции в форме с опознавательными знаками воспринимается дипломатами как УПА, то комментариев у меня больше нет», - сказал представитель МИД Украины Евгений Перебейнис.

Похоже, российские дипломаты, при подготовке этого доклада на 64 страницы «мелким почерком», руководствовались уже ставшей крылатой фразой постпреда РФ в Совбезе ООН Виталия Чуркина: «Ложь не обязательно является искажением фактов, но выборочным представлением своей позиции».

Татьяна Урбанская