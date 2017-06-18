Донецкая фильтровальная станция в этом году 9 раз попадала под обстрелы - ОБСЕ

Донецкая фильтровальная станция этого года минимум 9 раз попадала под обстрелы, в результате чего ее работа в целом была приостановлена на 45 дней.

Об этом сообщается на странице Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине в Twitter.

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В миссии подчеркнули, что есть только один способ исправить такую ситуацию - прекратить боевые действия.

Также отмечается, что в мае наблюдатели миссии способствовали проведению ремонта 11 поврежденных объектов инфраструктуры на Донбассе.

При этом в СММ подчеркнули, что представители миссии готовы содействовать проведению ремонтных работ, но стороны должны прекратить обстрелы и дать людям шанс жить нормальной жизнью.

В то же время первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг отметил, что стороны конфликта должны гарантировать режим прекращения огня, а не Минские соглашения.

Справка УНИАН. Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны линии разграничения: Авдеевку (около 22 тыс. жителей), Красногоровку и Верхньоторецьке, а также временно оккупированные Донецк, Ясиноватую, поселки Васильевка и Спартак – в общем почти 600 тыс. лиц.

За время военных действий станция неоднократно оказывалась под обстрелами, в результате которых ее останавливали работу.