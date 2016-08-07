За сутки оккупанты 54 раза обстреляли силы АТО, защитникам Марьинки "пришлось ответить" на провокацию ДРГ
За минувшие сутки противник 54 раза открывал огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе.
Об этом сообщает на своей странице в Facebook штаб АТО.
В частности, 26 обстрелов зафиксировано на Мариупольском направлении, 23 - на Донецком, 5 - на Луганском.
На Донецком направлении из минометов калибра 120 и 82 миллиметра враг неоднократно открывал огонь по Авдеевке, Светлодарску, Новоселовке и Новоселовке Второй.
Противотанковые гранатометы были применены в Песках и по шахте "Бутовка", а крупнокалиберные пулеметы - возле Новгородского.
"В Зайцево противник провоцировал украинских армейцев огнем из стрелкового оружия. На участке фронта Красногоровка - Зайцево враг применил боевые машины пехоты, пулеметы и минометы различного калибра", - говорится в сообщении.
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На Мариупольском направлении противник вел гранатометный огонь в районе Лебединского и Павлополя. В Старогнатовке, Новотроицком, Березовом и Водяном российские оккупанты использовали стрелковое оружие.
"Защитникам Марьинки в начале прошлых суток пришлось ответить на вооруженную провокацию ДРГ. По укреплениям в районе Красногоровки и позициям морских пехотинцев в Широкино во второй половине суток российские оккупанты применили минометный огонь и БМП. На этом участке фронта зафиксирована активность вражеского снайпера", - рассказали в штабе.
На Луганщине под гранатометний обстрел попали Новозвановка и Крымское, по позициям в Попасной враг вел в основном неприцельный огонь.