За сутки оккупанты 54 раза обстреляли силы АТО, защитникам Марьинки "пришлось ответить" на провокацию ДРГ

Об этом сообщает на своей странице в Facebook штаб АТО.

В частности, 26 обстрелов зафиксировано на Мариупольском направлении, 23 - на Донецком, 5 - на Луганском.

На Донецком направлении из минометов калибра 120 и 82 миллиметра враг неоднократно открывал огонь по Авдеевке, Светлодарску, Новоселовке и Новоселовке Второй.

Противотанковые гранатометы были применены в Песках и по шахте "Бутовка", а крупнокалиберные пулеметы - возле Новгородского.

"В Зайцево противник провоцировал украинских армейцев огнем из стрелкового оружия. На участке фронта Красногоровка - Зайцево враг применил боевые машины пехоты, пулеметы и минометы различного калибра", - говорится в сообщении.

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На Мариупольском направлении противник вел гранатометный огонь в районе Лебединского и Павлополя. В Старогнатовке, Новотроицком, Березовом и Водяном российские оккупанты использовали стрелковое оружие.

"Защитникам Марьинки в начале прошлых суток пришлось ответить на вооруженную провокацию ДРГ. По укреплениям в районе Красногоровки и позициям морских пехотинцев в Широкино во второй половине суток российские оккупанты применили минометный огонь и БМП. На этом участке фронта зафиксирована активность вражеского снайпера", - рассказали в штабе.

На Луганщине под гранатометний обстрел попали Новозвановка и Крымское, по позициям в Попасной враг вел в основном неприцельный огонь.