В связи с обстрелом временно приостановлен пропуск граждан через КП "Марьинка" - ГПСУ
Пропуск граждан через контрольный пост «Марьинка» временно приостановлен в связи с обстрелом со стороны боевиков
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.
«Сегодня в 6 часов утра, когда должен был открыться дорожный коридор «Донецк-Курахово», боевики совершили обстрел контрольного поста «Марьинка». По позициям КП в направлении лесопосадки возле населенного пункта Александровка, расположенного на неподконтрольной территории, огонь велся из стрелкового оружия калибра 5,45 мм и 7,62 мм», - говорится в сообщении.
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В результате обстрела никто из граждан и пограничников не пострадал.
«Чтобы не допустить жертв среди мирного населения, пропуск лиц и транспортных средств временно приостановили», - сообщили в ГПСУ.
В ведомстве напомнили, что несколько дней назад незаконные вооруженные формирования совершили обстрел контрольного поста «Майорск». Тогда по направлению населенного пункта Горловка огонь вел вражеский снайпер.
Как сообщал УНИАН, пророссийские боевики в течение минувших суток 50 раз открывали огонь по позициям подразделений сил антитеррористической операции на Донбассе.