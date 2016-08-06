В связи с обстрелом временно приостановлен пропуск граждан через КП "Марьинка" - ГПСУ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

«Сегодня в 6 часов утра, когда должен был открыться дорожный коридор «Донецк-Курахово», боевики совершили обстрел контрольного поста «Марьинка». По позициям КП в направлении лесопосадки возле населенного пункта Александровка, расположенного на неподконтрольной территории, огонь велся из стрелкового оружия калибра 5,45 мм и 7,62 мм», - говорится в сообщении.

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В результате обстрела никто из граждан и пограничников не пострадал.

«Чтобы не допустить жертв среди мирного населения, пропуск лиц и транспортных средств временно приостановили», - сообщили в ГПСУ.

В ведомстве напомнили, что несколько дней назад незаконные вооруженные формирования совершили обстрел контрольного поста «Майорск». Тогда по направлению населенного пункта Горловка огонь вел вражеский снайпер.

Как сообщал УНИАН, пророссийские боевики в течение минувших суток 50 раз открывали огонь по позициям подразделений сил антитеррористической операции на Донбассе.