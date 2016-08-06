В Авдеевке и Новоселовке боевики обстреляли позиций украинских военных из минометов – штаб АТО

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Отмечается, что на Донецком направлении из минометов калибра 82 миллиметра неоднократно были обстреляны украинские воины в Авдеевке и Новоселовке. Противотанковые гранатометы враг применил в Песках и по Шахте Дутовка, а крупнокалиберные пулеметы возле Новгородского. В Зайцевому противник вел огонь из стрелкового оружия.

На Мариупольском направлении, отметили в штабе, Лебединское и Павлополь еще до рассвета попали под вражеский гранатометний огонь. В Старогнатовке, Новотроицком и Марьинке российские оккупанты совершали провокации, используя стрелковое оружие.

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«В Марьинке около четырех часов утра произошло боевое столкновение, благодаря умелым и слаженным действиям наших защитников, врага было отвергнуто. После временного затишья на этом направлении активизировался вражеский снайпер. По укреплениям морских пехотинцев в Широкиному во второй половине дня российские оккупанты применили минометный огонь», - добавили в пресс-центре.

А на Луганщине, по данным штаба, гранатометний обстрел велся в районе Крымского.