За сутки на Донецком направлении боевики выпустили рекордное количество мин - Мотузяник

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«На всем Донецком направлении по нашим позициям было выпущено более 260 мин – это рекордное количество за лето 2016 года»,- сказал он.

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 36 вражеских обстрелов, в том числе 22 – из тяжелого вооружения.

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«Продолжаются активные боевые действия по всей линии фронта. За прошедшие сутки враг не применял ствольную артиллерию, однако, как и ранее, щедро стреляет из минометов», - отметил спикер.

По его словам, основными горячими точками являются: Светлодарска дуга, Зайцевое-Майорськ, Авдеевская промзона, Опытное.

На Луганском направлении противник нарушил режим тишины в Крымском и Попасной. На обеих позициях оккупанты совершили по 2 обстрелы в темное время суток. Один из них был минометным, и еще один – снайперским.

Всего на Луганском направлении вчера произошло 4 вражеских обстрелов, в том числе 1 – из тяжелого вооружения.

Мотузяник отметил, что на Мариупольском направлении горячее всего вчера было в Красногоровке и на участке фронта Гнутове – Широкине.

«И в светлое, и в темное время суток оккупанты активно применяли тяжелое вооружение, выпустив по нашим позициям более 130 минометных мин. Согласно статистике, самый короткий обстрел длился 15 минут, самый длинный – более 2 часов»,- отметил он.

Кроме этого, добавил спикер, оккупанты нарушили режим тишины и на других рубежах, где обычно спокойно - Новомихайловке, Тарамчуке, Гранитном.

Всего на Мариупольском направлении вчера состоялось 14 вражеских обстрелов, в том числе 6 – из тяжелого вооружения.